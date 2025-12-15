Los mejores memes que dejó la gala de los premios Martín Fierro de Streaming

Al subir al escenario para recibir la estatuilla, el conductor fue el encargado de hablar y, aunque se pasó del tiempo establecido y comenzó a sonar su voz algo distinta, lo cierto es que dejó un anuncio que dejó boquiabiertos a todos: "Era tan difícil superar este fin de año de Nadie dice nada, que sólo podíamos arrancar el 2026 con una sola persona", comenzó indicando.

Y añadió, sorprendiendo a los presentes: "En el verano arrancamos con Messi", manifestó, desatando los gritos de su propio equipo que, efusivos, celebraron el anuncio junto a él. De esta manera, se espera que el astro mundial esté presente en alguna de las transmisiones que se harán desde Pinamar, tal como señaló Occhiato recientemente.

occhiato messi