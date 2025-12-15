Los mejores memes que dejó la gala de los premios Martín Fierro de Streaming
La gala que galardonó la labor de creadores, programas y plataformas de streaming dejó momentos épicos y los internautas se expresaron con creatividad.
Los premios Martín Fierro de Streaming se llevaron a cabo este domingo 14 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Esta entrega de premios de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) buscó reconocer lo mejor de la producción de contenido en las plataformas digitales.
En general, la premiación fue un reflejo de la diversidad y el crecimiento explosivo del streaming argentino, con una gran disputa entre los principales canales como Luzu TV y OLGA, pero también reconociendo a otros como Vorterix, Gelatina, Blender y Bondi.
Como era de esperarse, no todos los resultados dejaron contenta a la audiencia, que no dudó en expresarse con llamativos memes en redes sociales. Mirá.
Los memes que dejaron los premios MF de Streaming
El anuncio de Occhiato para 2026 que involucra a Messi: "En el verano arrancamos con..."
En los últimos días, Nico Occhiato estuvo en el ojo de la tormenta por sus comentarios al respecto de los Martín Fierro de Streaming, en la previa a la gala que premió a quienes brillan en las diferentes plataformas. Pese a sus quejas, el jefe de Luzu TV estuvo presente junto a su equipo y, como si fuera poco, se llevó el galardón a Mejor Programa de Interés General por "Nadie dice nada".
Al subir al escenario para recibir la estatuilla, el conductor fue el encargado de hablar y, aunque se pasó del tiempo establecido y comenzó a sonar su voz algo distinta, lo cierto es que dejó un anuncio que dejó boquiabiertos a todos: "Era tan difícil superar este fin de año de Nadie dice nada, que sólo podíamos arrancar el 2026 con una sola persona", comenzó indicando.
Y añadió, sorprendiendo a los presentes: "En el verano arrancamos con Messi", manifestó, desatando los gritos de su propio equipo que, efusivos, celebraron el anuncio junto a él. De esta manera, se espera que el astro mundial esté presente en alguna de las transmisiones que se harán desde Pinamar, tal como señaló Occhiato recientemente.
