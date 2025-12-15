Quién es Ahmed al Ahmed, el hombre que enfrentó a uno de los terroristas en Australia

"Es un ciudadano común", declaró su primo Mustafá el domingo por la noche en diálogo con el canal 7News al ser consultado sobre la identidad de quien fue calificado como un verdadero héroe.

Su primo Jozay Alkanj, contó que se habían acercado al evento de Janucá a tomar un café tan solo diez minutos antes del ataque. Reveló que, antes de su accionar, Ahmed le dijo: “Voy a morir, por favor, decile a mi familia que morí salvando las vidas de las personas”.

Ahmed al Ahmed

Su padre, Fateh, junto a su madre Malaka, visitaron a su hijo el lunes: “Dijo que agradece a Dios que pudo hacer esto, ayudar a gente inocente y salvar a personas de estos monstruos, estos asesinos”, declaró ante la prensa.

En esa misma línea, Sam Issa, abogado de Ahmed, señaló a los medios de que el hombre “no lamenta lo que hizo y dijo que lo haría de nuevo”. Respecto al estado de salud, el letrado informó que su condición era delicada: “El dolor le está afectando. No está bien en absoluto. Está acribillado a balazos. Nuestro héroe está luchando”, indicó.

Ahmed Al Ahmed

El abogado también detalló que Ahmed obtuvo la ciudadanía australiana en 2022 y se sentía “en deuda” con la comunidad australiana. “Es un hombre humilde, no está interesado en la cobertura mediática. Esta es su forma de expresar su gratitud por estar en Australia, por haber recibido la ciudadanía”.

Este lunes, el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, fue a visitarlo al hospital y compartió una foto junto a Ahmed: “Es un héroe de la vida real”, describió y desatacó “su increíble valentía” al desarmar al terrorista pese al riesgo que corría.

Ahmed Al Ahmed

“No hay duda de que se habrían perdido más vidas si no fuera por el coraje desinteresado de Ahmed”, escribió agradeciéndole por su acción.

El accionar de Ahmed tuvo repercusiones en todo el mundo. Incluso, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al hecho y lo elogió al señalar que tenía "un gran respeto" por él. "Fue una persona muy, muy valiente, en realidad, la que fue y atacó frontalmente a uno de los tiradores y salvó muchas vidas", dijo el mandatario.

Atentado en Australia: quiénes son los terroristas de Bondi Beach

El ataque ocurrió el domingo 14 de diciembre alrededor de las 18:40 (hora local), durante una celebración por el inicio de Janucá que se desarrollaba en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Australia y al que habían asistido cientos de personas.

En medio del festejo, dos hombres armados comenzaron a disparar contra la multitud, asesinado a 16 personas y dejando a varias heridas de gravedad. Las escenas de pánico en medio del tiroteo quedaron registradas. En los videos se escuchan decenas de disparos y se observan escenas de pánico, con personas huyendo de la playa y víctimas tendidas en la arena mientras eran asistidas por paramédicos.

Los presuntos atacantes fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, quien fue abatido por la policía, y su hijo Naveed Akram, de 24, quien resultó herido y fue trasladado al hospital bajo custodia en estado crítico. Ambos habrían jurado lealtad al Estado Islámico.

Durante los operativos posteriores, las fuerzas de seguridad encontraron un artefacto explosivo improvisado dentro de un vehículo ubicado frente a la playa. Además, se investiga la posible participación de un tercer implicado.