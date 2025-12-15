Quién es Ahmed al Ahmed, el hombre que enfrentó a uno de los terroristas en Australia
El inesperado héroe, de 43 años, desarmó a uno de los atacantes en Bondi Beach en medio del tiroteo. Recibió varios disparos y está internado.
El tiroteo masivo en Bondi Beach, Australia, dejó al menos 16 personas muertas que participaban de los festejos por Janucá, la fiesta judía de las luces. En medio de la tragedia, sobresalió la heroica hazaña de Ahmed al Ahmed, el hombre que se animó a enfrentar a uno de los terroristas y logró desarmarlo en pleno ataque.
Ahmed al Ahmed es un comerciante de 43 años, casado, padre de dos hijas de cinco y seis años, y dueño de una frutería cercana al lugar donde ocurrió el tiroteo. En plena masacre, y sin ningún tipo de entrenamiento militar, el ciudadano de religión musulmana decidió intervenir y se animó a enfrentar a uno de los terroristas armados que disparaba hacia la multitud. Su sobresaliente acción quedó registrada en un video.
En las imágenes que se difundieron rápidamente en las redes se lo ve a Ahmed, vestido con una remera blanca, aguardando agazapado detrás de un auto a pocos metros del atacante. En un descuido de éste, el hombre avanzó por la espalda y le arrebató el fusil tras un breve forcejeo. En el mismo video también se observa al segundo tirador en un puente elevado cercano, agachado mientras intercambia disparos con la policía. En un momento, el atacante le hace señas desesperadas a su compañero ya desarmado para que se acercara.
Ahmed, en tanto, le apuntó con el arma hasta que pudo refugiarse detrás de un árbol. Luego, le hizo señas a la policía para avisarles que él no era parte del atentado. Sin embargo, en ese momento, el segundo atacante se reubicó y le disparó desde el puente.
El comerciante recibió impactos de bala en su brazo, su mano y su omóplato izquierdo, sufriendo una hemorragia, por lo que luego fue trasladado de urgencia al Hospital St George de Kogarah, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.
"Es un ciudadano común", declaró su primo Mustafá el domingo por la noche en diálogo con el canal 7News al ser consultado sobre la identidad de quien fue calificado como un verdadero héroe.
Su primo Jozay Alkanj, contó que se habían acercado al evento de Janucá a tomar un café tan solo diez minutos antes del ataque. Reveló que, antes de su accionar, Ahmed le dijo: “Voy a morir, por favor, decile a mi familia que morí salvando las vidas de las personas”.
Su padre, Fateh, junto a su madre Malaka, visitaron a su hijo el lunes: “Dijo que agradece a Dios que pudo hacer esto, ayudar a gente inocente y salvar a personas de estos monstruos, estos asesinos”, declaró ante la prensa.
En esa misma línea, Sam Issa, abogado de Ahmed, señaló a los medios de que el hombre “no lamenta lo que hizo y dijo que lo haría de nuevo”. Respecto al estado de salud, el letrado informó que su condición era delicada: “El dolor le está afectando. No está bien en absoluto. Está acribillado a balazos. Nuestro héroe está luchando”, indicó.
El abogado también detalló que Ahmed obtuvo la ciudadanía australiana en 2022 y se sentía “en deuda” con la comunidad australiana. “Es un hombre humilde, no está interesado en la cobertura mediática. Esta es su forma de expresar su gratitud por estar en Australia, por haber recibido la ciudadanía”.
Este lunes, el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, fue a visitarlo al hospital y compartió una foto junto a Ahmed: “Es un héroe de la vida real”, describió y desatacó “su increíble valentía” al desarmar al terrorista pese al riesgo que corría.
“No hay duda de que se habrían perdido más vidas si no fuera por el coraje desinteresado de Ahmed”, escribió agradeciéndole por su acción.
El accionar de Ahmed tuvo repercusiones en todo el mundo. Incluso, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al hecho y lo elogió al señalar que tenía "un gran respeto" por él. "Fue una persona muy, muy valiente, en realidad, la que fue y atacó frontalmente a uno de los tiradores y salvó muchas vidas", dijo el mandatario.
Atentado en Australia: quiénes son los terroristas de Bondi Beach
El ataque ocurrió el domingo 14 de diciembre alrededor de las 18:40 (hora local), durante una celebración por el inicio de Janucá que se desarrollaba en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Australia y al que habían asistido cientos de personas.
En medio del festejo, dos hombres armados comenzaron a disparar contra la multitud, asesinado a 16 personas y dejando a varias heridas de gravedad. Las escenas de pánico en medio del tiroteo quedaron registradas. En los videos se escuchan decenas de disparos y se observan escenas de pánico, con personas huyendo de la playa y víctimas tendidas en la arena mientras eran asistidas por paramédicos.
Los presuntos atacantes fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, quien fue abatido por la policía, y su hijo Naveed Akram, de 24, quien resultó herido y fue trasladado al hospital bajo custodia en estado crítico. Ambos habrían jurado lealtad al Estado Islámico.
Durante los operativos posteriores, las fuerzas de seguridad encontraron un artefacto explosivo improvisado dentro de un vehículo ubicado frente a la playa. Además, se investiga la posible participación de un tercer implicado.
