El hijo mayor de Jair Bolsonaro desafía a Lula da Silva y anuncia su candidatura presidencial

En este sentido, trascendió que el fallo es apelable directamente ante la Corte Suprema de la Nación.

La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, quienes fueron condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión.

Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que a la fecha no han sido resueltos. Este hecho no impide que avance el proceso judicial hasta su finalización.