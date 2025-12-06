El hijo mayor de Jair Bolsonaro desafía a Lula da Silva y anuncia su candidatura presidencial
Flávio Bolsonaro aseguró por redes sociales que tiene la "bendición" de su padre para aspirar a la primera magistratura del vecino país.
El hijo mayor de Bolsonaro desafía a Lula y anuncia su candidatura presidencial
Al anunciar su candidatura, afirmó que “cumplirá la misión” de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al “proyecto de nación” de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.
La Justicia ordenó la extradición a Brasil de cinco condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva
El juez federal Daniel Rafecas dispuso este miércoles, al término del juicio oral respectivo, que se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py, la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país -que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina-, a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023, tras haber ganado las elecciones el actual presidente Lula da Silva.
En este sentido, trascendió que el fallo es apelable directamente ante la Corte Suprema de la Nación.
La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, quienes fueron condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión.
Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que a la fecha no han sido resueltos. Este hecho no impide que avance el proceso judicial hasta su finalización.
