El insólito mensaje de Pascua de Melania Trump a los niños de Irán: "Es por su futuro"

El mandatario estadounidense afirmó que se le presentó "alto y claro" el escenario de que "el momento de que el pueblo iraní está más infeliz cuando se escuchan bombas por todas partes, es cuando esas bombas se detienen".

"Ese es el problema", señaló.

Hasta el 28 de febrero pasado Irán vivía una serie de marchas tumultuosas contra el gobierno local, entonces liderado por Alí Jameneí, que murió en el primer día de ataques de Washington y Tel Aviv.

Pero las acciones de Estados Unidos no están vinculadas a la liberación del pueblo iraní sino a la explicación -todavía sin fundamentos visibles- de que el gobierno de Teherán desarrollaba armas nucleares.