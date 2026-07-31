Trump tildó de "terrible" la crisis migratoria en España y dijo que podría pasar en Estados Unidos
En la previa a las elecciones de medio término, el presidente de Estados Unidos usó el caso español para alertar sobre el futuro de la frontera estadounidense.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a poner el foco en la crisis migratoria, esta vez tomando como ejemplo lo ocurrido en Ceuta, España. El líder republicano advirtió que una situación similar podría darse en su país si los demócratas ganan las elecciones presidenciales de 2028. "Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder”, sostuvo en diálogo con Fox News. Además, remarcó: “Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”.
Decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado o a pie, en una de las mayores crisis migratorias en España en tiempos recientes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó a la ciudad situada en el extremo norte de África, y ordenó el despliegue del ejército.
La presidencia estadounidense reaccionó rápidamente en la noche del jueves a las imágenes de miles de personas cruzando a nado o a pie el límite entre ambos países. Uno de los consejeros más cercanos a Trump, Stephen Miller, considerado un "halcón" de la política antimigratoria, compartió en X un video de la llegada de migrantes a Ceuta y cargó también contra los demócratas.
El cierre de la frontera sur de Estados Unidos a la inmigración ilegal es uno de los resultados del regreso de Trump a la Casa Blanca que su gobierno muestra como un triunfo. Trump se vanagloria que desde su vuelta al poder ha reducido a prácticamente a cero la cifra de migrantes no autorizados que logran entrar en el país.
Las imágenes de caravanas de migrantes, o de estampidas caóticas en la frontera, fueron uno de los factores que reforzaron la candidatura de Trump y le permitieron ganar por segunda vez la presidencia, según los sondeos.
Trump mantiene por otro lado un duro pulso diplomático con el gobierno de Sánchez, uno de los más hostiles a su agresiva diplomacia. Estados Unidos considera a España un mal socio dentro de la OTAN porque Sánchez se negó a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, como los demás miembros de la alianza.
Sánchez se opuso además al uso de las instalaciones militares estadounidenses en territorio español para la ofensiva contra Irán, y ha criticado además con fuerza la muerte de civiles en Gaza por parte de Israel. Al mismo tiempo, el gobierno Trump ha estrechado los lazos con el gobierno marroquí, uno de sus aliados en África.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario