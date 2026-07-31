Trump tildó de "terrible" la crisis migratoria en España y dijo que podría pasar en Estados Unidos

Las imágenes de caravanas de migrantes, o de estampidas caóticas en la frontera, fueron uno de los factores que reforzaron la candidatura de Trump y le permitieron ganar por segunda vez la presidencia, según los sondeos.

Trump mantiene por otro lado un duro pulso diplomático con el gobierno de Sánchez, uno de los más hostiles a su agresiva diplomacia. Estados Unidos considera a España un mal socio dentro de la OTAN porque Sánchez se negó a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, como los demás miembros de la alianza.

Sánchez se opuso además al uso de las instalaciones militares estadounidenses en territorio español para la ofensiva contra Irán, y ha criticado además con fuerza la muerte de civiles en Gaza por parte de Israel. Al mismo tiempo, el gobierno Trump ha estrechado los lazos con el gobierno marroquí, uno de sus aliados en África.