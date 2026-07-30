Donald Trump anunció el "desarme total" de Hamas y el retiro de Israel de la Franja de Gaza
El presidente de Estados Unidos dijo haber alcanzado un acuerdo para el "desarme total" de los grupos armados en Gaza, por lo que "las fuerzas israelíes se retirarán".
Donald Trump anunció este jueves que alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamas y otros grupos armados en Gaza, un paso que calificó de "avance histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno palestino en la zona.
Mediante una publicación en la red social de su propiedad, el presidente de los Estados Unidos afirmó que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y una vez completado el desarme "las fuerzas israelíes se retirarán" de la región que integra Palestina.
En tanto, una denominada Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en la Franja de Gaza, con una superficie total de 360 kilómetros cuadrados que permanecen ocupados militarmente por Israel.
"Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas”, indicó el republicano, destacando el convenio como “un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".
Trump indicó que "al mismo tiempo, Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas”, precisando que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos", agregó.
"Hemos logrado avances históricos, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— por sus importantes esfuerzos, y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico", completó el magnate neoyorquino en Truth Social.
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