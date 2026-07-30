Donald Trump anunció el "desarme total" de Hamas y el retiro de Israel de la Franja de Gaza

"Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas”, indicó el republicano, destacando el convenio como “un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".