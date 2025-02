El padre de los nenes argentinos secuestrados en Gaza pidió su liberación: "Que vuelva mi familia"

"El 7 de octubre de 2023 me secuestraron de Israel. El 1 de febrero de 2025 regresé a otro país. Sabía que el pueblo de Israel se une en tiempos de desastre, pero nunca supe hasta qué punto", escribió Bibas en un mensaje difundido por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

yarden bibas.png

"Quiero agradecer a todas las personas, a todos los que me apoyaron a mí y a mi familia. Quiero agradecerles por la fortaleza que le dieron a mi familia y amigos. Me contaron todo lo que hicieron por nosotros, y “gracias” no es suficiente para expresar mi gratitud. A los soldados de las FDI, en una sola frase: ustedes son héroes, cada uno de ustedes. Gracias", expresó.

"Lamentablemente, mi familia aún no ha regresado. Siguen allí. Mi luz sigue allí, y mientras ellos estén allá, todo aquí es oscuridad. Gracias a ustedes, fui traído de vuelta. Ayúdenme a traer de vuelta la luz a mi vida", agregó el hombre en referencia a Kfir (quien tenía 9 meses al momento del ataque en Gaza) y Ariel (que tenía 4 años).

yarden bibas hamas

Ambos niños fueron secuestrados junto a su madre, Shiri, también de origen argentino. La familia se había asentado en el kibutz Nir Oz, ubicado en el sur de Israel, a pocos kilómetros de la frontera con Gaza.

De ahí los sacaron el 7 de octubre pasado en una incursión de Hamas en la que también fueron asesinadas 1.200 personas.

"Todavía quedan 79 rehenes, entre ellos uno de mis mejores amigos. Tienen familias, parejas, hijos y amigos esperándolos en casa. Sigamos haciendo todo lo posible para que todos vuelvan a casa. Por favor, no se detengan y continúen la lucha para traerlos a todos de vuelta", expresó Bibas.

"Una última petición al pueblo de Israel: vi la unidad de nuestra increíble nación. Por favor, no esperemos al próximo desastre para estar unidos. La unidad es nuestra fortaleza", agregó antes de dirigirse directamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Primer Ministro Netanyahu, ahora me dirijo a usted con mis propias palabras, que nadie me dictó: traiga de vuelta a mi familia. Traiga de vuelta a mis amigos. Traiga de vuelta a todos a casa", pidió.