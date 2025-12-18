El papa León XIV aprobó la beatificación de Enrique Shaw: quién fue y qué hizo
La decisión fue aprobada por el Papa León XIV, quien autorizó la promulgación del decreto de beatificación del hombre que unió fe y actividad empresarial.
Apenas un mes después de deslizar que estaría "encantado" de visitar Argentina y Uruguay como parte de su actividad oficial, el papa León XIV firmó la promulgación del decreto de beatificación del empresario argentino Enrique Shaw.
Nacido en Francia pero criado en Buenos Aires como alumno del Colegio La Salle, Enrique Ernesto Shaw fue el fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), en 1952, a través de la cual buscó aplicar la Doctrina Social de la Iglesia en el mercado económico argentino.
Por caso fue pionero en la aplicación del salario familiar, es decir, de la remuneración que tuviera en cuenta no sólo el trabajo realizado sino también el rol del empleado como sostén económico de su familia.
Tras ser diagnosticado con cáncer Enrique Shaw enfrentó su tratamiento médico dentro del cual necesitó una transfusión de sangre. Algunos de los donadores fueron los empleados de su empresa. "Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera", expresó luego del procedimiento.
A lo largo de su carrera Shaw no abandonó las prácticas empresariales inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia, ni siquiera en 1955, cuando la tensión entre Juan Domingo Perón y la Iglesia devino en la quema de templos. Ese año fue arrestado dos veces por su actividad dentro de la organización Acción Católica.
Fallecido en 1961, se trata de uno de los empresarios ideológicamente más alineados con el mensaje del papa León XIV, quien a su vez eligió su nombre pontificio "porque el papa León XIII, con la histórica Encíclica Rerum novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial".
Junto con Enrique Shaw fueron autorizadas las beatificaciones de 11 mártires de la Guerra Civil española.
El camino de Shaw hacia la canonización comenzó en 2021, cuando el papa Francisco los declaró venerable.
Cuatro años más tarde la Comisión Teológica del Vaticano reconoció un milagro de su autoría, la recuperación de un nene de seis años que había quedado al borde de la muerte tras ser pateado en la cabeza por un caballo.
Además, la Comisión de Teólogos aprobó en junio de 2025 de manera unánime el texto de la oración de intercesión dirigida a Shaw, lo que permitió avanzar en el proceso de su beatificación.
