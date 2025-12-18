El papa León XIV aprobó la beatificación de Enrique Shaw: quién fue y qué hizo

Fallecido en 1961, se trata de uno de los empresarios ideológicamente más alineados con el mensaje del papa León XIV, quien a su vez eligió su nombre pontificio "porque el papa León XIII, con la histórica Encíclica Rerum novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial".

Junto con Enrique Shaw fueron autorizadas las beatificaciones de 11 mártires de la Guerra Civil española.

El camino de Shaw hacia la canonización comenzó en 2021, cuando el papa Francisco los declaró venerable.

Cuatro años más tarde la Comisión Teológica del Vaticano reconoció un milagro de su autoría, la recuperación de un nene de seis años que había quedado al borde de la muerte tras ser pateado en la cabeza por un caballo.

Además, la Comisión de Teólogos aprobó en junio de 2025 de manera unánime el texto de la oración de intercesión dirigida a Shaw, lo que permitió avanzar en el proceso de su beatificación.