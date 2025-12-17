Sube la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: Donald Trump podría anunciar un ataque contra Caracas

donald trump

Donald Trump "hablará al país de sus éxitos históricos de este año", según le dijo Leavitt a Fox News, y a la vez "develará algunas decisiones que se tomarán el próximo año".

Ahí entró la construcción de Tucker Carlson sobre sus supuestas fuentes en el Congreso nacional, el Capitolio, que llegan después de semanas de agresiones de Washington DC a Venezuela con los secuestros de embarcaciones en el Caribe.

De hecho, el Presidente de los Estados Unidos ordenó el bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de haberle robado petróleo, tierras y otros activos.

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, anunció Trump a través de un duro mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.