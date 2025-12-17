Sube la tensión entre Estados Unidos y Venezuela: Donald Trump podría anunciar un ataque contra Caracas
Hace varios meses que las fuerzas armadas estadounidenses rodean las aguas de Venezuela y ahora un periodista conservador tiró la bomba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría muy cerca de anunciar una ofensiva contra Venezuela en el marco de la escalada de tensión entre Washington DC y Caracas. La noticia fue difundida este miércoles por el periodista conservador Tucker Carlson, pero la Casa Blanca aún no emitió una palabra.
Durante su participación en el podcast "Judging Freedom" Carlson aseguró que se avecina una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, que "se acerca y se anunciará esta noche", y se remitió a las declaraciones de un miembro del Capitolio.
"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21", indicó Carlson en declaraciones reproducidas por el sitio Perfil. Ese horario, en Argentina, ronda las 23.
Lo que sí fue confirmado por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, es que Donald Trump emitirá un discurso este miércoles a las 21 (hora de Washington DC) para hacer un balance de su gestión desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.
Donald Trump "hablará al país de sus éxitos históricos de este año", según le dijo Leavitt a Fox News, y a la vez "develará algunas decisiones que se tomarán el próximo año".
Ahí entró la construcción de Tucker Carlson sobre sus supuestas fuentes en el Congreso nacional, el Capitolio, que llegan después de semanas de agresiones de Washington DC a Venezuela con los secuestros de embarcaciones en el Caribe.
De hecho, el Presidente de los Estados Unidos ordenó el bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de haberle robado petróleo, tierras y otros activos.
"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, anunció Trump a través de un duro mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.
