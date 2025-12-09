El papa León XIV recibió a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en su residencia de verano

En aquella ocasión, el Papa expresó su dolor por las víctimas de la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022 con la invasión del territorio ucraniano, y aseguró al pueblo de Ucrania que aún reza por ellos.

Además, en una nueva muestra de su perfil político, el papa León XIV reiteró su ofrecimiento para que el Vaticano sea la sede de posible negociaciones entre Ucrania y Rusia por la paz.

encuentro en castel gandolfo

Tras el diálogo, Zelenski se dirigió a los periodistas manifestó su gratitud por la audiencia y el apoyo del Papa, en especial sobre la posibilidad del retorno de los niños ucranianos, la cual calificó como "una cuestión muy importante".

Como parte de su apretada agenda por Italia, que incluye una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni, Zelenski le reiteró a los medios su intención de que Ucrania no ceda territorio a Rusia para alcanzar la paz.

El lunes de esta semana el mandatario ucraniano también repitió su pedido de apoyo al resto de Europa con sendas reuniones en París, Berlín y Londres, mientras en Estados Unidos Donald Trump insiste en firmar la paz entregando a Moscú el territorio del Donbás.