El papa León XIV recibió a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en su residencia de verano
Su primer encuentro fue hace cinco meses, pero esta semana el Papa abrió las puertas de Castel Gandolfo para recibir al mandatario.
El Papa León XIV recibió este martes al presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, en el Castel Gandolfo, su residencia de verano a las afueras de Roma, donde mantuvo una reunión en la que abogó por una paz duradera y el regreso de los niños ucranianos a sus hogares.
El medio oficial del Vaticano, Vatican News, informó que el Pontífice "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", en el marco de la pulseada de Moscú y Kiev.
De esa negociación por la paz (y las tierras raras) participa también el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, quien demostró en reiteradas ocasiones su intención de acomodar los términos del acuerdo a los deseos de Rusia.
Pero desde el Vaticano reforzaron la idea de que el Papa León XIV y Volódimir Zelenski hablaron del estado y destino de los prisioneros de guerra -presumiblemente, de los que retienen tanto Rusia como Ucrania), y sobre la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias.
Esta no es la primera reunión de León XIV y Zelenski en el Castel Gandolfo, sino que el Obispo de Roma le concedió hace cinco meses una audiencia privada al presidente de Ucrania, durante la cual se trataron temas similares.
En aquella ocasión, el Papa expresó su dolor por las víctimas de la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022 con la invasión del territorio ucraniano, y aseguró al pueblo de Ucrania que aún reza por ellos.
Además, en una nueva muestra de su perfil político, el papa León XIV reiteró su ofrecimiento para que el Vaticano sea la sede de posible negociaciones entre Ucrania y Rusia por la paz.
Tras el diálogo, Zelenski se dirigió a los periodistas manifestó su gratitud por la audiencia y el apoyo del Papa, en especial sobre la posibilidad del retorno de los niños ucranianos, la cual calificó como "una cuestión muy importante".
Como parte de su apretada agenda por Italia, que incluye una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni, Zelenski le reiteró a los medios su intención de que Ucrania no ceda territorio a Rusia para alcanzar la paz.
El lunes de esta semana el mandatario ucraniano también repitió su pedido de apoyo al resto de Europa con sendas reuniones en París, Berlín y Londres, mientras en Estados Unidos Donald Trump insiste en firmar la paz entregando a Moscú el territorio del Donbás.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario