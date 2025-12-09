El emotivo y espiritual momento de Luisana Lopilato y Michael Bublé que se volvió viral

Embed - Luisana Lopilato on Instagram: "Dios es grande !! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante. Fue un momento lleno de emoción …pero también lleno de orgullo. Porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike. Tal como se lo dije puertas para adentro: “No voy a aguantar, voy a llorar todo”. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble. God is good !! One of those experiences that will stay in my heart forever. Sometimes God gives us moments that remind us of what truly matters. It was a moment full of emotion… but also full of pride. Because I can’t even put into words how proud I am of Mike. Just like I told him in private: “I won’t be able to hold it together, I’m going to cry the whole time.” And yes… that’s exactly what happened. Seeing you there, seeing what you achieved, seeing how you moved with that strength that’s so uniquely yours… it was unbelievably incredible. There’s no one else in the world who could do what you did, the way you did it. You are truly, truly amazing #MichaelBuble #PopeLeo #LuisanaLopilato #Vaticano #Dios"

