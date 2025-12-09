MinutoUno

El emotivo y espiritual momento de Luisana Lopilato y Michael Bublé que se volvió viral

La actriz acompañó al cantante canadiense durante su presentación en la 6° edición del Concierto con los Pobres, un evento liderado por el Papa León XIV.

Luisana Lopilato y Michael Bublé atravesaron un fin de semana cargado de emociones durante su visita al Vaticano. El cantante fue invitado a participar de la sexta edición del Concierto con los Pobres, una celebración solidaria que reunió a artistas, representantes e invitados especiales, y que contó con la presencia del Papa León XIV.

Lopilato, que viajó junto a su esposo, relató luego que acompañarlo en este contexto fue uno de los momentos más significativos de su vida. La actriz expresó lo que sintió en redes sociales, donde compartió con todos sus seguidores un mensaje cargado de gratitud y espiritualidad.

“Dios es grande. Es una de esas experiencias que se quedan para siempre en el corazón”, escribió, reflexionando sobre el valor que le dio a lo vivido. También dedicó unas palabras a Bublé, dejando en claro su orgullo: “Le dije que no iba a poder contener las lágrimas… y así fue. Verlo ahí, con esa fuerza tan suya, fue maravilloso. No existe nadie que pueda hacer lo que él hizo de la forma en que lo hizo”.

Antes del show, la pareja ocupó un lugar preferencial en el Aula Pablo VI, a pocos metros del escenario. Cuando llegó el momento de presentarse, Bublé abrió con “Feeling Good” y luego interpretó varias canciones navideñas que conmovieron al público. Tras finalizar, aseguró que vivir esa noche había sido “el mejor día de su vida”.

El artista tuvo un nuevo encuentro con el Papa al terminar el concierto, gesto que coronó una jornada que, según la pareja, quedará guardada como un recuerdo imborrable. Lopilato y Bublé se retiraron emocionados, conscientes del peso espiritual y personal de haber formado parte de un evento tan especial.

El posteo no tardó mucho en cosechar miles de "likes" y comentarios muy positivos por parte de la gente, que los felicitó por haber podido ser parte de un evento tan importante.

