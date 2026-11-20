Diputados galardonó a la teóloga Emilce Cuda tras la visita del papa León XIV
Emilce Cuda recibió le máxima distinción de la Cámara de Diputados porque "convierte la teología del pueblo en herramienta para pensar el trabajo".
La Cámara de Diputados le otorgó este viernes su máxima distinción, la Mención de Honor "Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi", a la teóloga Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede, por su labor en el campo del pensamiento latinoamericano y la doctrina social de la Iglesia.
"Es un enorme orgullo reconocer a una doctora en teología que tuvo la virtud de pintar su aldea para ser universal. Emilce Cuda convierte la teología del pueblo en herramienta para pensar el trabajo y la organización de los sectores populares", expresó el diputado nacional Eduardo Valdés, impulsor del reconocimiento.
Valdés (de Unión por la Patria) explicó que en su trabajo Cuda "sintetiza todos estos principios y señala que Francisco los llevó a la cultura universal. León XIV vino con Francisco y nos dio una instrucción: Argentina, levantate, caminá y andá".
Como reportó el sitio Infobae, la ceremonia se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos con la participación de personalidades de la política -empezando por el titular de Diputados, Martín Menem-, del ámbito académico y religioso.
Además de ser referente internacional en la difusión de la Teología del Pueblo, Emilce Cuda es es consultora del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y miembro tanto de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales como de la Pontificia Academia para la Vida.
La reciente visita del papa León XIV puso en perspectiva el trabajo de Cuda, quien lo citó varias veces en su discurso de aceptación de la mención de honor.
"El papa León XIV dio una homilía que creo que es uno de sus mejores textos. Habló de la misión. Allí insistió y llevó adelante esa obra inconclusa que es la conferencia de Aparecida. Explicó que la misión es anunciar que Cristo está resucitado, es decir que está vivo entre nosotros", expresó Cuda, quien hiló de ese modo las ideas sobre el amor como práctica concreta.
"Tenemos que estar atentos a dónde nos está reclamando: en el que sufre. La misión es dar testimonio de que Cristo está resucitado. Hacernos cargo de esa necesidad es el amor. El amor es práctico, no es una idea ni una ideología, sino un amor capaz de reconocer al que sufre y ponerse en movimiento", señaló.
Por su parte, el libertario Martín Menem aseguró que "la visita del Papa León XIV nos dejó un mensaje claro que nos invita a superar las diferencias y trabajar por una nación unida", y remarcó que "la trayectoria de Emilce Cuda nos deja la enseñanza de que el conocimiento adquiere especial valor cuando se pone al servicio de los demás".
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