La reciente visita del papa León XIV puso en perspectiva el trabajo de Cuda, quien lo citó varias veces en su discurso de aceptación de la mención de honor.

"El papa León XIV dio una homilía que creo que es uno de sus mejores textos. Habló de la misión. Allí insistió y llevó adelante esa obra inconclusa que es la conferencia de Aparecida. Explicó que la misión es anunciar que Cristo está resucitado, es decir que está vivo entre nosotros", expresó Cuda, quien hiló de ese modo las ideas sobre el amor como práctica concreta.

"Tenemos que estar atentos a dónde nos está reclamando: en el que sufre. La misión es dar testimonio de que Cristo está resucitado. Hacernos cargo de esa necesidad es el amor. El amor es práctico, no es una idea ni una ideología, sino un amor capaz de reconocer al que sufre y ponerse en movimiento", señaló.

Por su parte, el libertario Martín Menem aseguró que "la visita del Papa León XIV nos dejó un mensaje claro que nos invita a superar las diferencias y trabajar por una nación unida", y remarcó que "la trayectoria de Emilce Cuda nos deja la enseñanza de que el conocimiento adquiere especial valor cuando se pone al servicio de los demás".