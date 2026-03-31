El papa León XIV designó a Paolo Rudelli como su nuevo "jefe de gabinete"
Se trata del primer cambio de relevancia que introduce el papa León XIV en la Curia desde que fue designado para reemplazar a Francisco al frente del Vaticano.
El papa León XIV avanza en la reforma de la Curia romana, el gobierno de la Iglesia Católica, y nombró este lunes al italiano Paolo Rudelli al frente de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, una suerte de "jefe de gabinete" del Vaticano.
Este es el primer cambio de relevancia en la cúpula vaticana que adoptó León XIV desde su designación al frente del Vaticano el 8 de mayo de 2025, ya que el "sustituto" (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.
Rudelli reemplazará así a Edgar Peña Parra, quien a su vez fue designado nuncio apostólico en Italia. El nuevo Sustituto había sido designado nuncio apostólico en Colombia desde en julio de 2023 es considerado un hombre muy cercano al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.
Su nombramiento denota además cierto relevo generacional en el centro de mando de la Curia Romana pues Rudelli, de 55 años, es relativamente joven.
Mientras que la tradición indica que los nuevos papas eligen a su secretario de Estado, casi un año después de su elección León XIV mantiene como "número dos" del Vaticano a Parolin, nombrado por Francisco poco después de ser elegido. Ahora, con la presencia de Rudelli, se refuerza la presencia italiana en la Curia romana.
Hasta este lunes, León XIV sólo había cambiado a tres de sus "ministros": eligió como prefecto del Dicasterio de la Caridad o el llamado "limosnero papal" al arzobispo español Luis Marín de San Martín, de 64 años, antiguo subsecretario del Sínodo, agustino y amigo personal del pontífice, para reemplazar al cardenal Konrad Krajewski, muy vinculado con el papa Francisco.
La semana pasada nombró al arzobispo australiano Antonio Randazzo, prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, sucediendo a Filippo Iannone, elegido el 26 de septiembre como prefecto para los Obispos, el cargo que ocupó Robert Prevost hasta su elección.
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