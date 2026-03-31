El papa León XIV designó a Paolo Rudelli como su nuevo "jefe de gabinete"

papa leon xiv

Hasta este lunes, León XIV sólo había cambiado a tres de sus "ministros": eligió como prefecto del Dicasterio de la Caridad o el llamado "limosnero papal" al arzobispo español Luis Marín de San Martín, de 64 años, antiguo subsecretario del Sínodo, agustino y amigo personal del pontífice, para reemplazar al cardenal Konrad Krajewski, muy vinculado con el papa Francisco.

La semana pasada nombró al arzobispo australiano Antonio Randazzo, prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, sucediendo a Filippo Iannone, elegido el 26 de septiembre como prefecto para los Obispos, el cargo que ocupó Robert Prevost hasta su elección.