El papa León XIV dio una misa multitudinaria en el Líbano con un contundente mensaje

papa libano

Al respecto, este mismo martes visitó el Hospital de la Croix en Jal ed Dib, dirigido por la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Cruz y luego celebró una oración en silencio en el puerto de Beirut, escenario de las dos explosiones del 4 de agosto de 2020, que mataron a 245 personas y dejaron a 300.000 sin hogar.

papa libano

Dirigiéndose a los familiares de las víctimas, los instó a "a encontrar las pequeñas luces que brillan en lo hondo de la noche, tanto para abrirnos a la gratitud como para estimularnos al compromiso común en favor de esta tierra" y a no desanimarse, "ni a ceder a la lógica de la violencia ni a la idolatría del dinero, a no resignarnos ante el mal que se extiende".

papa libano

"Cada uno debe poner de su parte y todos debemos unir nuestros esfuerzos para que esta tierra pueda recuperar su esplendor. Y solo hay una forma de hacerlo: desarmemos nuestros corazones, dejemos caer las armaduras de nuestras tempestades étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo, despertemos en lo más profundo de nuestro ser el sueño de un Líbano unido, donde triunfen la paz y la justicia", animó el pontífice.

papa libano

El lunes, León XIV visitó la tumba de San Charbel Maklf en el Monasterio de San Marón en Annaya, mantuvo un encuentro interreligioso en Beirut y otro con jóvenes en Bkerké, al noreste de la capital libanesa.

papa leon libano

Desde la Oficina de Prensa del Vaticano informaron que, inmediatamente después de su partida, el papa León XIV le envió un telegrama al presidente de la República libanesa, Joseph Aoun, donde expresó su gratitud para con “las autoridades y al pueblo del Líbano por la cálida acogida y la amable hospitalidad mostradas” durante su visita. Le aseguró además que pedirá en sus oraciones «por la paz, la unidad y la prosperidad” de ese país.

papa leon libano