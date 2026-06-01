Mientras se espera la confirmación de la visita del Papa, León XIV recibió a Sandra Pettovello en el Vaticano

El viaje ocurre en un momento de fuerte activación diplomática entre el Gobierno y la Iglesia. La semana pasada, Pettovello encabezó junto al vicecanciller Pablo Quirno una reunión en el Palacio San Martín con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro buscó acercar posiciones en la previa del Tedeum del 25 de Mayo y, según deslizan en la Casa Rosada, también tender puentes ante una eventual llegada de León XIV al país.

En Roma, tiene previstas además reuniones con el cardenal Pietro Parolin y funcionarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más influyentes de la Curia.

Aunque oficialmente el Gobierno evita vincular el viaje con las negociaciones por una visita papal, en el oficialismo reconocen que existe entusiasmo por la posibilidad de que León XIV llegue a la Argentina en los próximos meses. En Balcarce 50 creen que una visita del nuevo pontífice podría mejorar el vínculo con la Iglesia local y convertirse en una imagen políticamente favorable para Javier Milei, en una relación que hasta hace poco parecía destinada al choque permanente.

El viaje del papa León XIV

El presidente Javier Milei aseguró la semana pasada que el papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre y aseguró que existen altas probabilidades de que el viaje finalmente se concrete. La declaración del Presidente reactivó las expectativas tanto en el Gobierno como dentro de la Iglesia católica local sobre una eventual llegada del nuevo pontífice al país.

“Es probable que el papa León XIV venga a la Argentina en noviembre”, sostuvo Milei en diálogo con Radio Mitre al ser consultado sobre la relación con el Vaticano y sobre la posibilidad de una visita oficial del sucesor de Francisco. La posibilidad de la visita cobró todavía más fuerza luego que se confirmara el viaje de León XIV en noviembre a Uruguay donde permanecerá tres días.

La posible llegada del Papa aparece además como un gesto político relevante para el Gobierno, que busca recomponer vínculos con distintos sectores de la Iglesia después de meses atravesados por cuestionamientos sociales y cruces públicos vinculados con el impacto del ajuste económico. En las últimas semanas, la conducción del Episcopado argentino volvió a advertir sobre el deterioro de la situación social y el avance de la pobreza sobre sectores de clase media.