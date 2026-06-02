Vaticano: el papa León XIV nombró a una mujer laica al frente del Dicasterio de Comunicaciones

En un comunicado difundido tras el anuncio, Alvarado dijo haber recibido la noticia “con profunda gratitud, humildad y confianza en el Señor”, y agregó que la fe y la entrega a la misión del equipo de EWTN fortalecieron su propia fe.

El Dicasterio para la Comunicación fue creado por Francisco en 2015 como parte de sus reformas de la curia romana, reuniendo bajo una sola estructura las oficinas de medios del Vaticano, entre ellas Vatican News, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano, la Librería Editora Vaticana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede y su servicio fotográfico. Fue encabezado al principio por monseñor Dario Viganó y, a partir de julio de 2018, por Ruffini.

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Aunque es la primera mujer, laica, titular de un dicasterio, Alvarado es la segunda “prefecto”, después del revolucionario nombramiento de la monja misionera italiana Simona Brambilla como “prefecto” del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el ministerio que se ocupa de los religiosos y religiosas de todo el mundo, realizado por el papa Francisco en enero de 2025.

En una carta que envió a los empleados del Dicasterio para la Comunicación, Ruffini, que cumplirá 70 años, la edad para la jubilación, habló sobre la transición en marcha y subrayó que le pasará el testigo a Alvarado como próxima prefecta. “Nos conocemos bien. Y en los próximos meses trabajaremos en estrecha colaboración, en el espíritu de comunión que nos une en la Iglesia”, escribió. “Agradezco a la gran familia del Dicasterio el camino que hemos recorrido juntos durante estos ocho años. Iniciamos ahora el proceso, que se desarrollará en los próximos meses, para una transición fluida, con el fin de ayudar al Dicasterio a seguir creciendo al servicio del Santo Padre y en su misión de servir con espíritu de unidad y apertura”, concluyó.