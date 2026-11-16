El papa León XIV se despidió de Sudamérica y emprendió el regreso a Roma: "Los llevaré siempre conmigo"
El Papa expresó su alegría en su regreso a Perú, la tercera parada de su primer viaje apostólico que incluyó Uruguay y la Argentina.
Tras celebrar una multitudinaria misa en Lima el papa León XIV partió este lunes a las 16:26 (hora argentina) rumbo al Vaticano al cabo de una emotiva visita apostólica a Perú, última parada en su recorrido por Sudamérica.
El primer viaje apostólico de León XIV a Sudamérica empezó el 6 de noviembre con su viaje a Uruguay, donde visitó Montevideo, Paysandú y el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres en Florida.
Las imágenes de la vigilia en el Estadio Centenario y de un distentido Robert Prevost paseando por Montevideo dieron la vuelta al mundo.
Dos días más tarde, el papa León XIV llegó a la Argentina, donde mantuvo una apretada agenda que incluyó visitas a la Basílica de Luján, a la cárcel de Devoto, al Cottolengo Don Orione y a la provincia de Córdoba.
En Buenos Aires el Papa rezó una misa ante 2,5 millones de personas en el Monumentos de los Españoles, y en ese mismo punto del barrio de Palermo recibió a los jóvenes para una vigilia.
La última parada de León XIV en Sudamérica fue la más emotiva al tratarse de su regreso a Perú, país del cual tiene nacionalidad y en el que vivió durante décadas, primero como misionero enviado por la Orden de los Agustinos y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo.
Hasta esa localidad llegó de visita el otrora cardenal Prevost, hoy papa León XIV, y en la última misa que ofreció en Perú, este lunes en la Base Aérea Las Palmas ante un millón y medio de fieles, se despidió diciendo: "Los llevaré siempre conmigo".
Uno de los momentos más significativos de su homilía llegó cuando expresó el vínculo que mantiene con el Perú y sus ciudadanos, luego de su experiencia pastoral en el país.
“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podemos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, manifestó León XIV en su homilía.
“Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo el Perú, muchas gracias a todos”, dijo.
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