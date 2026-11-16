La última parada de León XIV en Sudamérica fue la más emotiva al tratarse de su regreso a Perú, país del cual tiene nacionalidad y en el que vivió durante décadas, primero como misionero enviado por la Orden de los Agustinos y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo.

Hasta esa localidad llegó de visita el otrora cardenal Prevost, hoy papa León XIV, y en la última misa que ofreció en Perú, este lunes en la Base Aérea Las Palmas ante un millón y medio de fieles, se despidió diciendo: "Los llevaré siempre conmigo".

Uno de los momentos más significativos de su homilía llegó cuando expresó el vínculo que mantiene con el Perú y sus ciudadanos, luego de su experiencia pastoral en el país.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podemos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, manifestó León XIV en su homilía.

“Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo el Perú, muchas gracias a todos”, dijo.