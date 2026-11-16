El papa León XIV cerró su primer viaje apostólico a Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima

"Al final de mi visita apostólica también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad. Y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo", sentenció entre aplausos.

La organización del evento esperaba la concurrencia de 1.200.000 personas -superando así la marca de Francisco en su visita de 2018 a Perú- y por eso se distribuyó al público en 37 bloques a lo largo de 70 hectáreas, según un informe del sitio dw.

Para facilitar la seguridad y el tránsito, se dispuso un operativo de seguridad con 7.000 policías tanto afuera como adentro del predio.

La misa en Lima rendía también homenaje al fervor por el Señor de los Milagros, cuya imagen fue transportada desde su santuario en el centro histórico de la capital, a la base de Las Palmas.

A los efectos de garantizar el éxito de la convocatoria la ciudad de Lima fue declarada en en día festivo no laborable para el sector público.

Además, las líneas de transporte del Metro de Lima y del sistema de autobuses del Metropolitano acondicionaron rutas y horarios extraordinarios para poder trasladar a los asistentes durante toda la madrugada del lunes y en su retorno a sus hogares al final de la celebración.