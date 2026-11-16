El papa León XIV cerró su primer viaje apostólico a Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima
Robert Prevost fue obispo de Chiclayo mucho antes de ser el papa León XIV y mantiene una conexión profunda que se renovió en su primera visita oficial a Perú.
El papa León XIV cerró este lunes su primer viaje apostólico por Sudamérica con una multitudinaria misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, capital del Perú, última parada de su gira que lo llevó a Uruguay y Argentina.
Perú es un destino especial para Robert Prevost por tratarse de su país por adopción, del cual tiene la ciudadanía y en el que pasó décadas de trabajo hasta convertirse en Obispo de Chiclayo.
Así, este lunes el papa León XIV llegó en su "papamóvil" a la base aérea ubicada a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, y fue recibido bajo un sol intenso por miles de fieles que acamparon desde la noche anterior para ingresar al predio.
En su último mensaje, el Papa citó al fraile dominico Bartolomé de las Casas y a Santo Toribio, dos actores clave en la evangelización del Alto Perú, y en el reconocimiento y la ordenación de religiosos del Nuevo Mundo en la construcción de la Iglesia del Virreinato.
"Toribio deseaba que fueran los mismos indígenas los que evangelizaran a parientes, amigos y vecinos. Quería, de hecho, que el anhelado abandono de las creencias ancestrales llegara de su espontánea voluntad, sin coacciones", señaló este lunes el papa León XIV.
"Al final de mi visita apostólica también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad. Y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo", sentenció entre aplausos.
La organización del evento esperaba la concurrencia de 1.200.000 personas -superando así la marca de Francisco en su visita de 2018 a Perú- y por eso se distribuyó al público en 37 bloques a lo largo de 70 hectáreas, según un informe del sitio dw.
Para facilitar la seguridad y el tránsito, se dispuso un operativo de seguridad con 7.000 policías tanto afuera como adentro del predio.
La misa en Lima rendía también homenaje al fervor por el Señor de los Milagros, cuya imagen fue transportada desde su santuario en el centro histórico de la capital, a la base de Las Palmas.
A los efectos de garantizar el éxito de la convocatoria la ciudad de Lima fue declarada en en día festivo no laborable para el sector público.
Además, las líneas de transporte del Metro de Lima y del sistema de autobuses del Metropolitano acondicionaron rutas y horarios extraordinarios para poder trasladar a los asistentes durante toda la madrugada del lunes y en su retorno a sus hogares al final de la celebración.
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