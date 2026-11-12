El papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas al cantar "Alma Misionera" ante más de 50.000 jóvenes en Perú

Papa León XIV: el recuerdo de la vigilia en Palermo y la raíz argentina de "Alma Misionera"

La escena ocurrida en territorio peruano trazó un puente emocional directo con lo vivido días atrás en Buenos Aires, donde el Pontífice también encabezó un masivo encuentro juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Aquella vigilia en suelo argentino se había convertido en uno de los puntos más altos y emotivos de su estadía en el país, precisamente por la cercanía y el canto compartido con los jóvenes.