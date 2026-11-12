La autora de "Alma Misionera", el hit cantado por el papa León XIV, rompió el silencio: "La compuse en 1981"
Mónica de la Canal se mostró sumamente conmovida al descubrir que hasta el sumo pontífice conoce la canción de su adolescencia.
Con apenas 18 años de edad, la compositora bonaerense Mónica de la Canal dio vida en 1981 a una melodía destinada a acompañar la labor pastoral de su comunidad religiosa en la ciudad de Chascomús. Más de cuatro décadas después, aquella pieza nacida bajo el título original de "Toma mi vida nueva" y consagrada popularmente como "Alma misionera" —también conocida como "Canción del misionero"— alcanzó una proyección global inédita al ser entonada por el propio papa León XIV durante dos actos centrales de su visita apostólica en la Argentina, sonando tanto en la voz de la cantante católica Athenas como en una emotiva versión a dúo interpretada por las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti.
En diálogo con el noticiero "Telenoche" (Eltrece), la creadora repasó los orígenes de esta emblemática obra musical inspirada en su cercanía juvenil con los misioneros claretianos y su trabajo solidario junto a familias de escasos recursos.
Al evocar aquella etapa de formación espiritual, De la Canal recordó con precisión: “Tenía 18 años. Estaba muy cerca de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros”, y profundizó sobre el motor afectivo de sus versos al señalar: “Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia”, explicando que la obra refleja fielmente “lo que representa lo que son los misioneros claretianos del Corazón de María”.
La composición, que fusiona acordes sencillos con un estribillo de fácil aprendizaje para invitar al servicio comunitario, comenzó circulando de manera orgánica en colegios y ceremonias de la región bonaerense antes de trascender fronteras. Sobre esa rápida expansión geográfica, la autora detalló: “En principio fue un retiro en Gándara, que es un pueblito muy cerca de Chascomús. Después pasó a La Plata y después tomó vuelo sola, atravesó fronteras”.
Asimismo, ratificó ser la creadora integral de la obra al afirmar: “La letra y la música, sí, las dos cosas”, y confesó por qué postergó su inscripción legal durante tanto tiempo: “Siempre pensé que las canciones de iglesia no tenían un dueño, un autor”.
Sin embargo, el alcance internacional de la melodía —que ya había tenido un hito masivo en 2013 durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro con el papa Francisco— derivó en una disputa formal, ya que diversos cancioneros adjudicaron su creación al seminarista mexicano Enrique García Vélez tras presentarla en Guanajuato en 1993. Frente a esto, De la Canal celebró el reconocimiento nacional destacando: “Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, y defendió su autoría original declarando: “Yo la compuse en el año 1981”.
Respaldada por el testimonio de los vecinos de Chascomús y por el manuscrito original que exhibió en televisión, la compositora advirtió sobre su reclamo legal: “Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas”, celebrando la conservación del documento: “Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”.
Curiosamente, la artista había iniciado los trámites para registrar formalmente su creación este mismo año, antes de conocer el itinerario papal en Sudamérica. Al respecto, reconoció sorprendida por la coincidencia temporal: “Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción”. Esa decisión antecedió al momento cumbre en el que el Santo Padre hizo suya la melodía durante sus actividades oficiales en Buenos Aires.
El lunes 9 de noviembre, León XIV entonó "Alma misionera" junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante su visita a esa institución dedicada a la asistencia de personas con discapacidad. Al día siguiente, el martes 10, el Pontífice volvió a cantarla junto al arzobispo porteño Jorge García Cuerva y más de un millón de fieles en la vigilia juvenil celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.
Allí, la interpretación previa de Soledad y Natalia Pastorutti le otorgó una vidriera masiva a este clásico parroquial, coronando una jornada histórica en la capital argentina que culminó con un espectáculo de fuegos artificiales.
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