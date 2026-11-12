La autora de "Alma Misionera", el hit cantado por el papa León XIV, rompió el silencio: "La compuse en 1981"

Sin embargo, el alcance internacional de la melodía —que ya había tenido un hito masivo en 2013 durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro con el papa Francisco— derivó en una disputa formal, ya que diversos cancioneros adjudicaron su creación al seminarista mexicano Enrique García Vélez tras presentarla en Guanajuato en 1993. Frente a esto, De la Canal celebró el reconocimiento nacional destacando: “Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, y defendió su autoría original declarando: “Yo la compuse en el año 1981”.

Respaldada por el testimonio de los vecinos de Chascomús y por el manuscrito original que exhibió en televisión, la compositora advirtió sobre su reclamo legal: “Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas”, celebrando la conservación del documento: “Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”.

Curiosamente, la artista había iniciado los trámites para registrar formalmente su creación este mismo año, antes de conocer el itinerario papal en Sudamérica. Al respecto, reconoció sorprendida por la coincidencia temporal: “Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción”. Esa decisión antecedió al momento cumbre en el que el Santo Padre hizo suya la melodía durante sus actividades oficiales en Buenos Aires.

El lunes 9 de noviembre, León XIV entonó "Alma misionera" junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante su visita a esa institución dedicada a la asistencia de personas con discapacidad. Al día siguiente, el martes 10, el Pontífice volvió a cantarla junto al arzobispo porteño Jorge García Cuerva y más de un millón de fieles en la vigilia juvenil celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

Allí, la interpretación previa de Soledad y Natalia Pastorutti le otorgó una vidriera masiva a este clásico parroquial, coronando una jornada histórica en la capital argentina que culminó con un espectáculo de fuegos artificiales.