Federico Stuzenegger, tras la visita del papa León XIV: "Como ateo practicante..."
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado recomendó un libro en sus redes sociales y sostuvo que su mensaje "le llegó".
En las últimas horas, Federico Sturzenegger utilizó sus redes sociales para compartir una profunda reflexión sobre el impacto que tuvo en él la visita del papa León XIV a la Argentina. Pese a definirse como un "ateo practicante", confesó que la presencia de la figura religiosa lo conmovió de una forma inesperada.
Federico Stuzenegger, tras la visita del papa León XIV: "Como ateo practicante..."
En su publicación, Sturzenegger no ocultó sus sentimientos y detalló: "Me sorprendía a mí mismo ante el televisor lagrimeando con cada gesto y palabra de este señor". Según su análisis, el mayor acierto del pontífice durante su estadía fue haberle hablado a la gente "como individuos", invitándolos "a ser mejores", aunque nada mencionó sobre el profundo mensaje de justicia social que pregonó el santo padre en su paso por la Argentina.
Por otra parte, elogió de manera contundente la respuesta de la sociedad y el nivel de organización del evento. Subrayó con orgullo que "7 millones de argentinos se movilizaron en paz, predicando valores de fraternidad y amor", remarcando que no se registró "un solo incidente".
A su vez, felicitó a los organizadores y destacó la labor de "tres gobiernos trabajando coordinados con precisión de relojería" para mantener la agenda sin desvíos. También hizo mención a los recuerdos visuales de las jornadas, destacando especialmente la vigilia en el Monumento a los Españoles, imágenes que, según él, "recorrerán el mundo enalteciendo al país".
El mensaje también incluyó un párrafo dedicado a las críticas y a las disputas partidarias. Sturzenegger consideró que aquellos que intentaron "hacer política con esto" o que se enojaron por la disposición de lugares para invitados en las misas "no entendieron nada de lo que vino a trasmitir el Papa".
A ellos les sugirió dejar de lado la bronca y les pidió: "Abracen el mensaje de amor que predicó el papa".
Para finalizar su reflexión, recomendó fervientemente el libro "El pastor y los lobos", del escritor peruano Santiago Roncagliolo. Explicó que la obra repasa la historia de vida de León XIV y el importante mandato que le había otorgado Francisco para investigar los abusos en la iglesia peruana.
Tras haber leído el texto y vivido de cerca la visita papal, Sturzenegger aseguró entender mucho mejor la visión favorable que plantea el autor sobre Prévost, invitando a la lectura a todos aquellos que quieran admirar "aún más a este extraordinario hombre".
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