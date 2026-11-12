Federico Stuzenegger, tras la visita del papa León XIV: "Como ateo practicante..."

A ellos les sugirió dejar de lado la bronca y les pidió: "Abracen el mensaje de amor que predicó el papa".

Para finalizar su reflexión, recomendó fervientemente el libro "El pastor y los lobos", del escritor peruano Santiago Roncagliolo. Explicó que la obra repasa la historia de vida de León XIV y el importante mandato que le había otorgado Francisco para investigar los abusos en la iglesia peruana.

Tras haber leído el texto y vivido de cerca la visita papal, Sturzenegger aseguró entender mucho mejor la visión favorable que plantea el autor sobre Prévost, invitando a la lectura a todos aquellos que quieran admirar "aún más a este extraordinario hombre".