El picante meme de Donald Trump sobre el regreso del CEO de Nvidia tras el escándalo
El mandatario compartió un deepfake de Jensen Huang en medio de la polémica por sus vínculos extramatrimoniales, el espionaje chino y su regreso a la empresa.
Donald Trump publicó un insólito meme para celebrar el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia, menos de dos semanas después de que el empresario dejara su cargo en medio de cuestionamientos por sus relaciones extramatrimoniales y presuntos vínculos con el espionaje.
En su red social Truth, el mandatario estadounidense compartió un montaje que recrea la fotografía que se convirtió en una de las imágenes emblemáticas de su campaña presidencial, tomada en julio de 2024 tras el intento de asesinato que sufrió durante un acto en Butler, Pensilvania. En la nueva versión, el rostro de Trump mandatario fue sustituido por el de Huang, quien aparece con el puño en alto y un corpiño rojo en una de sus manos, en referencia al escándalo por sus infidelidades.
El montaje fue publicado horas después de que Nvidia anunciara que su directorio había votado por unanimidad la restitución de Huang como presidente y director ejecutivo. El empresario había presentado su renuncia el 12 de noviembre, luego de que trascendieran sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas un vínculo con una mujer señalada por funcionarios estadounidenses como una posible agente de inteligencia china.
El episodio ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando Thomas Matthew Crooks, de 20 años, abrió fuego contra Trump y uno de los disparos alcanzó a rozarle la oreja derecha, mientras que el atacante fue abatido por el Servicio Secreto en el lugar. La fotografía del entonces candidato republicano con el puño en alto y el rostro ensangrentado recorrió el mundo y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de su campaña presidencial.
Qué había dicho Jensen Huang sobre el posible regreso a Nvidia
Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, habló públicamente por primera vez desde que dejó la conducción de la compañía en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales y sospechas sobre los vínculos de una presunta colaboradora con los servicios de inteligencia de China.
A través de un comunicado, el empresario reconoció haber cometido errores personales, expresó su arrepentimiento y manifestó que estaría dispuesto a regresar al cargo si el directorio considera que es lo mejor para la empresa.
"Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", expresó.
En esa línea, agregó: "Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO".
Además, se comprometió a colaborar con la investigación independiente que Nvidia inició para esclarecer los hechos y determinar si sus relaciones personales pudieron comprometer información confidencial o representar riesgos para la seguridad nacional.
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