A través de un comunicado, el empresario reconoció haber cometido errores personales, expresó su arrepentimiento y manifestó que estaría dispuesto a regresar al cargo si el directorio considera que es lo mejor para la empresa.

"Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", expresó.

En esa línea, agregó: "Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO".

Además, se comprometió a colaborar con la investigación independiente que Nvidia inició para esclarecer los hechos y determinar si sus relaciones personales pudieron comprometer información confidencial o representar riesgos para la seguridad nacional.