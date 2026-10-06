El Premio Nobel de Física 2026 fue para el profesor belga Francis Halzen

En 1992, un grupo de investigadores e ingenieros realizó los primeros intentos de introducir sensores de luz en el glaciar del Polo Sur. El avance se produjo unos veinte años después: el telescopio IceCube registró neutrinos con propiedades que convencieron a los investigadores de que se originaban en regiones distantes del espacio.

Halzen se dio cuenta de que ubicar el observatorio de neutrinos en el Polo Sur geográfico tenía muchas ventajas: allí ya existía una estación de investigación, con una organización para transportes regulares y todo lo necesario para que un equipo pudiera trabajar.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.