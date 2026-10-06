El Premio Nobel de Física 2026 fue para el profesor belga Francis Halzen
El físico de 82 años fue galardonado este martes por "sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube".
El Premio Nobel de Física 2026 es para el físico de partículas belga Francis Halzen"por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", anunció este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.
“Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía”, dijo Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física, en un comunicado de prensa.
La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el galardón en Estocolmo y Halzen habló con el comité por teléfono desde Italia. “Fue una gran sorpresa y obviamente no lo esperaba”, dijo.
Halzen, de 82 años y nacido en Bélgica, sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. Su idea consistía en utilizar el hielo glaciar del Polo Sur para capturar las misteriosas partículas llamadas neutrinos. El resultado fue el Observatorio de Neutrinos IceCube, capaz de rastrear neutrinos originados en el cosmos distante.
El neutrino es la partícula más esquiva del universo; carece de carga eléctrica y casi no tiene masa. Generalmente, atraviesa la materia sin ser detectado; rara vez se hace notar al colisionar con un núcleo atómico. En la década de 1980, el profesor Halzen, que actualmente trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, se dio cuenta de que el hielo antártico podría ser ideal para capturar una cantidad suficiente de neutrinos, lo que permitiría a los investigadores obtener más información sobre sus lejanos orígenes.
En 1992, un grupo de investigadores e ingenieros realizó los primeros intentos de introducir sensores de luz en el glaciar del Polo Sur. El avance se produjo unos veinte años después: el telescopio IceCube registró neutrinos con propiedades que convencieron a los investigadores de que se originaban en regiones distantes del espacio.
Halzen se dio cuenta de que ubicar el observatorio de neutrinos en el Polo Sur geográfico tenía muchas ventajas: allí ya existía una estación de investigación, con una organización para transportes regulares y todo lo necesario para que un equipo pudiera trabajar.
La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.
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