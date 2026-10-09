El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la sudafricana Navanethem Pillay
El nombre de la ganadora del prestigioso galardón fue anunciado este viernes por el Comité Noruego en Oslo.
La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 en reconocimiento a sus décadas de trabajo en la promoción de la paz y el derecho internacional. El Comité Noruego del Nobel anunció la distinción este 9 de octubre en Oslo, Noruega, con la ceremonia de entrega prevista para el 10 de diciembre.
"La paz requiere justicia", subrayó en su fallo el Comité, que agregó que la historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el imperio de "la ley es injusto, imprudente e inhumano", y que, por tanto, los jueces -aquellos que custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos- merecen, por tanto, todo el reconocimiento.
"Pero hoy, cuando estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones, atacadas, el mundo necesita personas con valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor como jueza", argumenta.
"El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral han sido constantes a lo largo de una extensa trayectoria profesional", destacó el presidente del Comité en la lectura del anuncio.
Pillay se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un estudio jurídico en Natal
Pillay, nacida el 23 de septiembre de 1941 en un barrio humilde de Durban, en el entonces Natal, es descendiente de inmigrantes tamiles que llegaron a Sudáfrica como trabajadores contratados en las plantaciones de caña de azúcar en la década de 1890. Su padre era chofer de autobús y complementaba los ingresos familiares con la pesca; su madre, ama de casa, insistió en que todos sus hijos —ocho en total— recibieran educación formal en una época en que los cupos escolares escaseaban para la población no blanca del país.
Tras graduarse con un bachillerato en artes (1963) y un título en derecho (1965) en la Universidad de Natal, Pillay comenzó su carrera como abogada bajo la tutela del penalista N.T. Naicker, quien militaba en el Congreso Nacional Africano (CNA) y debía comparecer ante los tribunales con frecuencia por estar bajo arresto domiciliario.
En 1967, con apenas 26 años, fundó su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. La razón, según ella misma relató, era simple: “Ningún bufete me contrataría porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo instrucciones de una persona de color”.
Durante los 28 años siguientes, ejerció como defensora de activistas antiapartheid del CNA, del Movimiento de Conciencia Negra y de otras organizaciones, y contribuyó a visibilizar las condiciones de detención y el uso de la tortura contra los presos políticos. En 1971 logró una medida judicial para impedir que la policía aplicara métodos ilegales de interrogatorio contra su propio esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años después obtuvo el derecho de los presos políticos de la Isla Robben —entre ellos Nelson Mandela— a recibir asistencia letrada.
En 1995, tras el fin del apartheid, el presidente Mandela la nombró jueza de la Corte Suprema de Sudáfrica, donde se convirtió en la primera mujer no blanca en integrar ese tribunal.
En marzo de 2003, la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma eligió a Pillay como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde integró la Cámara de Apelaciones hasta agosto de 2008. S
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