El inicio del Adviento (29 de noviembre en 2026): según la tradición litúrgica cristiana, el momento indicado para colocar el pino es el primer domingo de Adviento, acompañando las cuatro semanas de preparación espiritual hasta el nacimiento de Jesús. En la tradición ortodoxa, en cambio, se arma el 6 de diciembre (día de San Nicolás).

La tradición del 8 de diciembre: en Italia, Argentina y varios países de Sudamérica se popularizó el armado en el Día de la Inmaculada Concepción de María —fecha instituida por el Papa Pío IX en 1854—, simbolizando la vida y el amor de Dios.