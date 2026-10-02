Una mujer dejó la reja de su casa abierta y pasó Spiderman y se la cerró: el video que se volvió viral

Al menos el Spiderman de México anda en scooter y ayuda a sus vecinos, no como la banda de "hombres araña" que fue capturada hace unos meses en una calle de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, tras intentar fugarse de la policía.

El hecho ocurrió la noche del viernes 26 de junio, cuando una vecina llamó al 911 para alertar que había visto a dos hombres trepar al balcón del primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Nahuel Huapí al 5400 y que luego habían escapado por la calle Andonaegui.

A los pocos minutos, ingresó otro llamado al 911, esta vez realizado por el conductor de una ambulancia, quien informó que había visto a dos hombres salir corriendo del mismo edificio y subir a un Renault 12 gris oscuro junto a un tercer cómplice. El testigo fue clave para los investigadores ya que pudo aportar la patente del vehículo utilizado para la fuga.