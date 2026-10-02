Una mujer dejó la reja de su casa abierta y pasó Spiderman y se la cerró: el video que se volvió viral
La vecina contó que estaba extenuada al regresar a su hogar y se fue a dormir. Durante la noche alguien notó su descuido y la salvó de la inseguridad.
Este viernes se volvió viral el video de un muchacho vestido con una máscara de Spiderman que hizo su buena acción del día en México, al cerrar la reja de la casa de una vecina que había quedado abierta de par en par.
"Estaba tan cansada que olvide cerrar la reja antes de dormir... Y en la mañana me asusté pensando que se había metido al patio un desconocido, pero luego lo miré completo y solo me cerró la reja del patio", relató en Instagram Selene al mostrar un video del episodio.
La secuencia fue registrada en Playas de Rosarito, una localidad en Baja California, México, que tiene un paisaje urbano que bien puede haber sido cualquier otro barrio en Latinoamérica.
Con el correr de las horas medios de México, Argentina y otros países se hicieron eco de la anécdota, porque es un hecho que las buenas acciones no tienen bandera, y por eso la vecina expresó: "Mil gracias, muchacho, sea quien seas. El hombre araña en scooter sí existe y está en Rosarito".
De más está decir que los comentarios en redes sociales se hicieron eco de la buena acción del día de "Spiderman", siempre amistoso con los vecinos del barrio.
Al menos el Spiderman de México anda en scooter y ayuda a sus vecinos, no como la banda de "hombres araña" que fue capturada hace unos meses en una calle de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, tras intentar fugarse de la policía.
El hecho ocurrió la noche del viernes 26 de junio, cuando una vecina llamó al 911 para alertar que había visto a dos hombres trepar al balcón del primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Nahuel Huapí al 5400 y que luego habían escapado por la calle Andonaegui.
A los pocos minutos, ingresó otro llamado al 911, esta vez realizado por el conductor de una ambulancia, quien informó que había visto a dos hombres salir corriendo del mismo edificio y subir a un Renault 12 gris oscuro junto a un tercer cómplice. El testigo fue clave para los investigadores ya que pudo aportar la patente del vehículo utilizado para la fuga.
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