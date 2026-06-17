El terreno en el que Cristiano Ronaldo y Georgina le ganan por goleada a Lionel Messi y Antonela

La suma de ambos perfiles alcanza aproximadamente los 545 millones de seguidores, una cifra impresionante por sí sola, pero que queda bastante por detrás de los números que exhiben Cristiano y Georgina.

La diferencia entre las dos parejas ronda los 190 millones de seguidores, una brecha que refleja el enorme impacto global que mantiene el delantero portugués y que también evidencia el crecimiento de la figura pública de Georgina durante los últimos años.

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