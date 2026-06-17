El terreno en el que Cristiano Ronaldo y Georgina le ganan por goleada a Lionel Messi y Antonela
La histórica rivalidad entre CR7 y la Pulga también se juega en Instagram, donde los números muestran una diferencia impactante entre ambas parejas.
La competencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcó a toda una generación de fanáticos del fútbol. Durante más de una década protagonizaron una disputa histórica por títulos, récords y premios individuales, alimentando un debate que todavía sigue vigente en cada rincón del planeta. Sin embargo, esta vez la comparación no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de una cancha.
Mientras ambos continúan siendo dos de los deportistas más populares del mundo, las redes sociales muestran una diferencia contundente a favor del portugués. Sumando los seguidores de Instagram de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la pareja supera ampliamente a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en una particular competencia que también genera interés entre los fanáticos.
Actualmente, Cristiano Ronaldo acumula más de 660 millones de seguidores en la plataforma, una cifra que lo convierte en una de las personas más seguidas del planeta. A eso se suma el enorme alcance de Georgina Rodríguez, que cuenta con una comunidad de más de 70 millones de usuarios.
Entre ambos reúnen cerca de 740 millones de seguidores, un número difícil de igualar incluso para las mayores celebridades del mundo.
Del otro lado aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes también cuentan con una presencia gigantesca en Instagram. El capitán de la Selección argentina supera los 500 millones de seguidores, mientras que su esposa ronda los 40 millones.
La suma de ambos perfiles alcanza aproximadamente los 545 millones de seguidores, una cifra impresionante por sí sola, pero que queda bastante por detrás de los números que exhiben Cristiano y Georgina.
La diferencia entre las dos parejas ronda los 190 millones de seguidores, una brecha que refleja el enorme impacto global que mantiene el delantero portugués y que también evidencia el crecimiento de la figura pública de Georgina durante los últimos años.
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