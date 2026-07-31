Tiene 32 años, trabajaba como maestranza de un hospital y volvió como médica tras graduarse en Yale

Modificó su carrera original de estudios generales y se inscribió en biología.

En el año 2018, se anotó en un programa de posgrado en ciencias biomédicas en la Universidad de Quinnipiac para fortalecer sus antecedentes.

Para el año 2021, finalmente logró ingresar a la prestigiosa escuela de medicina de la Universidad Howard.

Las enormes deudas y su futura carrera como anestesióloga

El enorme esfuerzo para convertirse en una profesional de la salud conllevó un sacrificio financiero gigantesco. Al finalizar sus largos estudios de grado, maestría y medicina, Taylor-Allen acumuló una inmensa deuda estudiantil que supera los 590.000 dólares. Durante sus primeros años en la escuela de medicina, sobrevivió económicamente gracias a sus préstamos federales y, más tarde, se apoyó fuertemente en su esposo Rob, un veterano militar retirado que aportó estabilidad financiera a la pareja.

Ahora, como residente de anestesiología en Yale, cuenta con un salario inicial que ronda los 88.000 dólares. Su plan a largo plazo consiste en terminar la residencia médica y proyectar un importante salto económico, ya que espera ganar entre 350.000 y 700.000 dólares al año cuando finalice su especialización.

Mientras tanto, se prepara con enorme entusiasmo para los intensos años que tiene por delante, con el claro objetivo de brindar una atención cercana y empática: "Cuando hablo con mis pacientes, entiendo que son como yo. Vienen de los mismos barrios que yo", concluyó.