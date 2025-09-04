Murió Giorgio Armani, ícono de la moda internacional

En ese recorrido, el diseñador italiano supo generar un vínculo directo con el público, lo que lo transformó en una personalidad admirada y apreciada por su talento para establecer conexiones genuinas. Además, mantuvo un compromiso constante con la sociedad y participó activamente en diferentes causas, con especial dedicación hacia su querida ciudad de Milán, donde había nacido un 24 de julio de 1975.

comunicado giorgio armani

Giorgio Armani supo construir un imperio y mantener su empresa en pie durante 50 años, haciendo de la independencia tanto de pensamiento como de acción, su sello distintivo. “La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados impulsarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores”, expresa el comunicado.

El velatorio del diseñador se llevará a cabo en el Armani/Teatro de la ciudad de Milán, donde allegados podrán despedirlo desde el sábado hasta el domingo, 9:00 a 18:00. De acuerdo con la voluntad expresa de Armani, el funeral se celebrará en privado.