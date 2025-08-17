Elecciones en Bolivia: crecen las expectativas por los resultados
Con un MAS debilitado, casi 7 millones de personas acudieron a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, además de renovar más de 160 bancas en el Congreso.
Tras una jornada electoral tranquila en Bolivia, crecen las expectativas por el resultado de los comicios que definirán al nuevo presidente. Los primeros resultados preliminares de las elecciones bolivianas se esperan para esta noche, marcado por una gran incertidumbre dado que, luego de 20 años de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS) llegó a los comicios profundamente dividido.
De acuerdo a los últimos sondeos, ninguno de los ocho candidatos lograría el triunfo en primera vuelta, dado que se necesita el 50% más uno de los votos o al menos el 40%, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Los principales favoritos para acceder al balotaje, previsto para el 19 de octubre, son el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre - derecha) y el empresario Samuel Doria Medina (Unidad Nacional - centroderecha).
Los sigue, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular - izquierda), presidente del Senado, disidente del MAS y distanciado del presidente Luis Arce y del exmandatario Evo Morales; y el legislador Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano).
Los demás postulantes, con escasas posibilidades, son: Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia - derecha), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo - derecha populista) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso - derecha liberal nacionalista) En este contexto, Evo Morales, debilitado políticamente y enfrentando problemas judiciales, permaneció en Chapare, donde reside, y llamó al voto nulo.
Además de elegirse al nuevo presidente y vicepresidente que gobernarán desde 2025 hasta 2030, se renuevan 130 integrantes de la Cámara de Diputados y los 36 del Senado. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en varias de las nueve regiones del país los jurados ya iniciaron el escrutinio en las 34.026 mesas instaladas.
Óscar Hessenteufel, presidente del organismo, aseguró que la jornada fue “tranquila” y que los "incidentes aislados no afectaron la votación". El episodio más significativo ocurrió en el Chapare, donde explotó una dinamita de mecha corta en los exteriores del colegio donde sufragó Andrónico Rodríguez, sin causar daños personales ni materiales.
Por su parte, Rodríguez, de Alianza Popular, fue agredido con piedras por un grupo de personas, lo que lo obligó a retirarse entre empujones y gritos.
