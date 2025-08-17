Elecciones en Bolivia: crecen las expectativas por los resultados

Óscar Hessenteufel, presidente del organismo, aseguró que la jornada fue “tranquila” y que los "incidentes aislados no afectaron la votación". El episodio más significativo ocurrió en el Chapare, donde explotó una dinamita de mecha corta en los exteriores del colegio donde sufragó Andrónico Rodríguez, sin causar daños personales ni materiales.

Por su parte, Rodríguez, de Alianza Popular, fue agredido con piedras por un grupo de personas, lo que lo obligó a retirarse entre empujones y gritos.