LLA confirmó la lista en la Ciudad: Patricia Bullrich en el Senado y Alejandro Fargosi en Diputados
A un día del cierre de listas, la alianza oficialista informó los nombres que competirán en las elecciones de octubre.
Con la ministra Patricia Bullrich para el Senado y el abogado Alejandro Fargosi para Diputados, la Alianza La Libertad Avanza (LLA) de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su lista de cara a las elecciones legislativas de octubre.
"Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", señalaron desde LLA través de un comunicado.
Para el Senado, tras Bullrich irá Agustín Monteverde, con Pilar Ramírez como senadora suplente. Para Diputados, luego de Fargosi, van Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, De Andreis (PRO) y Antonela Giampieri (PRO).
Boleta completa de La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires
SENADORES:
- Patricia Bullrich
- Agustin Monteverde
Suplentes:
- Pilar Ramirez
- Carlos Torrendell
DIPUTADOS:
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolas Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando de Andreis
- Antonela Giampieri
- Andres Leone
- Valeria Rodrigues Trimarchi
- Fernando Pedrosa
- María Fernanda Araujo
- Lautaro Saponaro
- Paloma Linik
- Juan Manuel Bensusan
- Guadalupe Baulos
- Roberto Andrés Campos
- Daiana Bravo Ckacka
- Hector Francisco Aguirre
- Cristina Liliana Ballesteros
- Alberto Arco
- María Vildoza
