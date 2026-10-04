"La Libertad Avanza en Brasil": eufórico saludo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro tras la primera vuelta

Javier Milei celebró los resultados de la primera vuelta en Brasil.

Un triunfo parcial que abre un nuevo escenario

El mensaje de la Casa Rosada llegó luego de confirmarse que Flávio Bolsonaro logró capitalizar el descontento con el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), quedando al frente del escrutinio en esta primera etapa.

Pese a la ventaja obtenida en las urnas, ninguno de los candidatos logró superar el umbral constitucional del 50% de los votos válidos, por lo que el mapa político brasileño definirá a su próximo presidente en una reñida segunda vuelta que ya moviliza el tablero geopolítico de toda la región.