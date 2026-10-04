"La Libertad Avanza en Brasil": eufórico saludo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro tras la primera vuelta
A través de las redes sociales, el libertario saludó al candidato de ultraderecha para ratificar su posicionamiento rumbo al balotaje.
Tras una jornada electoral de alto voltaje en Brasil, el presidente Javier Milei se expresó rápidamente en las redes sociales para celebrar el desempeño del candidato opositor Flávio Bolsonaro, quien se impuso en la primera vuelta de los comicios presidenciales frente al actual mandatario, Lula da Silva, aunque la definición quedó postergada para un balotaje.
Desde la Quinta de Olivos, el mandatario argentino utilizó sus cuentas oficiales para felicitar al senador e insistir en su sintonía ideológica con el espacio opositor brasileño. Lo hizo luego de una jornada en la que se la pasó compartiendo publicaciones irónicas contra Lula y en apoyo al hijo de Jair.
"La Libertad Avanza en Brasil", inició su mensaje el presidente libertario, con agravios a Da Silva y festejos por los resultados.
El mensaje completo de Javier Milei para Flávio Bolsonaro
A través de un posteo titulado con su tradicional consigna, Milei celebró los resultados que posicionan a la centroderecha de cara a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.
"Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad", inició Milei, y continuó: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".
Un triunfo parcial que abre un nuevo escenario
El mensaje de la Casa Rosada llegó luego de confirmarse que Flávio Bolsonaro logró capitalizar el descontento con el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), quedando al frente del escrutinio en esta primera etapa.
Pese a la ventaja obtenida en las urnas, ninguno de los candidatos logró superar el umbral constitucional del 50% de los votos válidos, por lo que el mapa político brasileño definirá a su próximo presidente en una reñida segunda vuelta que ya moviliza el tablero geopolítico de toda la región.
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