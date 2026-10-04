Elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron en una jornada marcada por la polarización

Por su parte, Flávio Bolsonaro votó en la escuela municipal Barão Homem de Melo, ubicada en el barrio de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro. El candidato del Partido Liberal (PL) llegó acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y dirigentes de su espacio, en una jornada en la que buscó reforzar su mensaje de apoyo para intentar evitar una segunda vuelta.

"Espero que elijamos hoy a nuestro presidente", expresó luego de sufragar, al tiempo que aseguró ser "la única alternativa". Sin mencionar directamente a Lula, afirmó que Brasil "no aguanta cuatro años más" bajo la conducción del actual mandatario y remarcó que el país "necesita un cambio" para dejar atrás lo que definió como una "era de atraso".

En la misma línea, prometió que, en caso de imponerse en las urnas, "liberará al pueblo brasileño" y cuestionó la carga impositiva, la situación de seguridad y lo que calificó como "persecución política".

"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", enfatizó.

Elecciones en Brasil: la última encuesta da "empate técnico" entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva sigue estando al frente del último sondeo sobre las elecciones presidencial en Brasil, que se llevarán a cabo este domingo, pero el opositor Flávio Bolsonaro acortó la distancia en la intención de voto.

Según el último relevamiento del Instituto Datafolha, publicado este sábado, que excluye los votos blancos, nulos y el cálculo de indecisos, el actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) tiene un 45% de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 42%.

Para el estudio se entrevistó a 2.002 electores en todo el país entre los días 1 y 3 de octubre, y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales, lo que implica que su resultado es un “empate técnico”, según precisó Datafolha.

La misma encuestadora que, en el relevamiento anterior, daba a Lula un 45% de la intención de los votos válidos frente al 40% de Bolsonaro, que se presenta por el Partido Liberal (PL), lo que supone una reducción de 2 puntos porcentuales en la diferencia.

Para esa encuesta, Datafolha había entrevistado a 2.506 personas de 16 años o más entre los días 28 y 30 de septiembre, en 152 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Por su parte, para la encuestadora AtlasIntel, que relevaba opiniones de 5.005 personas entre el 23 y el 28 de septiembre, la proyección para este domingo es de 45,3% de apoyo electoral para Lula y de 42,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La misma encuestadora prevé que en el balotaje la situación se emparejaría significativamente ente los principales contendientes: Bolsonaro recibiría el 47,7% del apoyo electoral frente al 47,6% de Lula. En esta instancia, la mínima diferencia alcanza para consagrar al presidente brasileño.