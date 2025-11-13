Cómo conseguir una Nintendo Switch a buen precio: ¿es conveniente ir a Chile?
La nueva generación de la exitosa consola portátil se lanzó y los argentinos ya evalúan cruzar la cordillera.
Nintendo lanzó la tan esperada Switch 2, la nueva generación de su exitosa consola portátil. Su fecha de lanzamiento fue el pasado 5 de junio, dejando por ahora a Argentina fuera del mapa oficial de países donde se podrá comprar de manera oficial.
La decisión de Nintendo no pasó desapercibida para los argentinos que ya evalúan cruzar la cordillera para conseguirla en Chile, como ha sucedido históricamente con otros productos tecnológicos.
El valor de la Nintendo Switch 2 en Chile
Según se puede ver en la página oficial de Falabella, el valor de la consola en su versión estándar es de 629.990 pesos chilenos (aproximadamente 664 dólares).
Los valores de los juegos
Junto con la consola, Nintendo anunció sus nuevos títulos principales y sus precios en el mercado chileno:
- Mario Kart World: 94.990 CLP (~102 USD)
- Donkey Kong Bananza: 82.990 CLP (~89 USD)
Ambos precios están en la franja superior del mercado local, lo que refuerza la estrategia de un lanzamiento de alta gama, más enfocado en el público fidelizado que en nuevos usuarios.
Conviene comprar la Nintendo Switch 2 en Chile si sos argentino
La respuesta por ahora es sí, aunque la clave está en cómo pagar. Hay varias formas de hacerlo:
- Con dólares en efectivo: es la opción más conveniente. Se puede cambiar en casas de cambio chilenas, con un valor promedio de 948 pesos chilenos por dólar.
- Con tarjeta de crédito: es cómodo y seguro, pero si se paga directamente en pesos se aplica el “dólar tarjeta” (con recargo del 30% por adelanto de Ganancias y Bienes Personales). Para evitar eso, muchos argentinos hacen el “stop debit” y luego pagan el resumen con dólares comprados previamente a cotización libre.
