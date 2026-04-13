Elecciones en Perú: hay empate técnico entre tres candidatos para pasar al balotaje contra Keiko Fujimori

Otra consultora, Datum, colocó a Rafael López Aliaga en un segundo puesto con el 12,9 % de los votos; a Jorge Nieto, tercero con el 11,6 %, y a Sánchez lo relegó al quinto puesto con 9,4 %.

Más de 27,3 millones de personas estaban habilitadas para participar de las elecciones en Perú el domingo pasado con el objetivo de renovar las autoridades nacionales para el período 2026-2031.

La oportunidad no era un evento menor: Perú pasó por ocho presidentes en el lapso de 10 años con varias instancias de vacancias votadas por el Congreso unicameral, como está contemplado en el artículo 113 de la Constitución de ese país.

Por eso a última hora del domingo pasado, cuando empezaron a aparecer los primeros conteos extraoficiales, todas las miradas estaban puestas en Keiko Fujimori y en quién sería su rival en segunda vuelta.

Datum relevó 1.500 mesas electorales, con un margen de error del 1 %, y la hija de Alberto Fujimori había sacado el 16,8 % de los votos seguida por López Aliaga, con 12,9 %; Nieto, con 11,6 %, mientras que Sánchez figuraba quinto con 9,4 %.

Unas 12 horas más tarde, el escrutinio oficial iba por el 54,7% del padrón y presentaba a Keiko Fujimori con el 16,9 %; a López Aliaga en segundo lugar (14,39 %) y Nieto en tercera posición con 12,7 %, mientras que Sánchez está sexto con 8,12 %.

División entre el voto urbano y el rural

El empresario López Aliaga, que supo ser alcalde de Lima, concentró los votos de la población urbana mientras que Sánchez, un exministro que reivindica al expresidente Pedro Castillo, hoy en la cárcel, acaparó los comicios en el campo.

Tras la divulgación de los primeros bocas de urna el presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, reportó que, pese a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron graves demoras en la apertura de los centros de votación e incluso el inédito aplazamiento del sufragio hasta este lunes para trece locales, "no se puede alegar que haya habido un fraude a mesa".

Henzler descartó las denuncias de fraude lanzadas por López Aliaga, que carecen de pruebas hasta el momento aunque hasta demandó penalmente al jefe de la ONPE ante la Fiscalía para solicitar su captura inmediata al acusarlo de omisión de funciones.

Henzler también lamentó que en la noche del domingo se difundiera un primer conteo rápido cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú dado que todavía falta que voten unos 52.000 electores que no pudieron hacerlo el domingo porque no tenían urnas ni cabinas para los comicios.