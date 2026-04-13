Elecciones bajo tensión en Perú: demoras y un recuento que mantiene el final abierto
Con problemas logísticos en la votación y un conteo muy parejo, la elección presidencial peruana se desarrolla en un clima de incertidumbre que podría derivar en una segunda vuelta.
Las elecciones presidenciales en Perú estuvieron marcadas por una jornada irregular, atravesada por demoras en distintos centros de votación y un escrutinio inicial que mantiene en suspenso la definición. En este escenario, la candidata Keiko Fujimori aparece entre las más votadas junto a Rafael López Aliaga, en una contienda altamente fragmentada que refleja la dispersión del electorado.
Desde las primeras horas del domingo, se registraron inconvenientes en la apertura de mesas y en la distribución del material electoral, lo que generó malestar entre los ciudadanos en varias regiones del país. Las autoridades atribuyeron estos problemas a fallas logísticas de una empresa contratada, situación que obligó a extender el horario de votación en algunos centros para garantizar la participación.
Como consecuencia directa de estos retrasos, decenas de miles de personas no pudieron emitir su voto dentro del horario previsto. Se estima que más de 50.000 ciudadanos se vieron afectados, lo que incrementó la tensión en una elección que ya se presentaba como una de las más complejas de los últimos años, con más de 30 candidatos en carrera tanto para la presidencia como para el Congreso.
Elecciones en Perú: cómo está el conteo de votos para ser presidente
En cuanto al recuento, los resultados preliminares muestran una competencia extremadamente ajustada. Con poco menos de la mitad de las actas procesadas, el conteo oficial avanza lentamente y deja abierta cualquier definición. De un total cercano a las 93.000 actas, todavía resta procesar más de la mitad, lo que implica que el panorama puede modificarse significativamente con el correr de las horas.
Este escenario refleja la fragmentación del voto y la volatilidad del electorado, dos factores que ya habían sido anticipados en la previa. Además, algunas actas fueron derivadas a instancias de revisión, lo que podría influir en los números finales y prolongar aún más la incertidumbre en torno al resultado.
En medio de este contexto, Fujimori se refirió a las dificultades registradas durante la jornada electoral y expresó: “Quiero expresar mi solidaridad con los ciudadanos a quienes hoy se les negó la oportunidad de ejercer su derecho al voto”. Al mismo tiempo, dejó entrever que ya proyecta una eventual segunda vuelta, que aparece como el desenlace más probable ante la falta de un claro ganador.
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