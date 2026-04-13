Elecciones bajo tensión en Perú: demoras y un recuento que mantiene el final abierto

Rafael López Aliaga

Como consecuencia directa de estos retrasos, decenas de miles de personas no pudieron emitir su voto dentro del horario previsto. Se estima que más de 50.000 ciudadanos se vieron afectados, lo que incrementó la tensión en una elección que ya se presentaba como una de las más complejas de los últimos años, con más de 30 candidatos en carrera tanto para la presidencia como para el Congreso.