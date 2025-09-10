Elon Musk ya no es el más rico del mundo: quién es el empresario tecno que lo desplazó

Por ejemplo, esta semana la CEO de Oracle, Safra Catz, confirmó que la firma cerró un contrato con OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, lo que aumentó el valor de la misma en unos U$S 700.000 millones.

Como Ellison es el accionista mayoritario de Oracle su fortuna personal también se vio beneficiada.

Mientras tanto, las acciones de Tesla y Space X bajaron y Elon Musk todavía está lidiando con el resultado de meterse en la arena política y mediática; con los cambios e inversiones que hizo en compañías como X, otrora Twitter.

Además, el sudafricano siente el rigor de los sucesivos accidentes ocurridos con autos y camionetas de Tesla, o con los desastres registrados en despegues de Space X.

Por todos esos motivos el empresario sudafricano, otrora hombre de Donald Trump, quedó segundo en el conteo de Bloomberg con una fortuna de U$S 385.000 millones, que por supuesto no es para nada desdeñable y lo tuvo en lo más alto desde 2021.