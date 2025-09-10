Elon Musk ya no es el más rico del mundo: quién es el empresario tecno que lo desplazó
El dueño mayoritario de empresas como Tesla y Starlink quedó en segundo lugar detrás del dueño de Oracle, que le arrebató el título al exsocio de Donald Trump.
Elon Musk dejó de ser la persona más rica del mundo esta semana, y no porque su competencia en los negocios haya mejorado sino por un salto que dieron las acciones de la compañía Oracle, cuyo cofundador es ahora el hombre más adinerado del planeta.
Larry Ellison, de 81 años, se convirtió esta semana en la persona más rica del mundo gracias a un salto que dieron sus acciones de Oracle en la bolsa de Wall Street. El empresario neoyorquino tiene un patrimonio neto de U$S 393.000 millones, según Bloomberg.
Como consta en ese sitio especializado, Ellison fue uno de los fundadores de Oracle, en 1977, y hoy en día es el mayor accionista de la empresa que hace software de bases de datos y que hasta el 31 de mayo de 2024 había reportado ingresos por U$S 53 mil millones.
En los últimos días las acciones de Oracle en Wall Street subieron un 34% debido a la creciente demanda de sus centros de datos por parte de las compañías que ofrecen servicios de inteligencia artificial.
Por ejemplo, esta semana la CEO de Oracle, Safra Catz, confirmó que la firma cerró un contrato con OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, lo que aumentó el valor de la misma en unos U$S 700.000 millones.
Como Ellison es el accionista mayoritario de Oracle su fortuna personal también se vio beneficiada.
Mientras tanto, las acciones de Tesla y Space X bajaron y Elon Musk todavía está lidiando con el resultado de meterse en la arena política y mediática; con los cambios e inversiones que hizo en compañías como X, otrora Twitter.
Además, el sudafricano siente el rigor de los sucesivos accidentes ocurridos con autos y camionetas de Tesla, o con los desastres registrados en despegues de Space X.
Por todos esos motivos el empresario sudafricano, otrora hombre de Donald Trump, quedó segundo en el conteo de Bloomberg con una fortuna de U$S 385.000 millones, que por supuesto no es para nada desdeñable y lo tuvo en lo más alto desde 2021.
