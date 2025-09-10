Expulsan a 16 argentinos de Estados Unidos: cuándo llegan a Ezeiza y por qué fueron deportados

Los primeros argentinos deportados de los Estados Unidos aterrizarán en la madrugada del jueves en el aeropuerto de Ezeiza, luego de haber sido expulsados por incumplir la normativa vigente en ese país. Según confirmaron fuentes diplomáticas, los motivos incluyen desde infracciones migratorias hasta delitos comunes, en línea con la política de deportaciones masivas que impulsa la administración de Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca.