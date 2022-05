Elon Musk quiere levantar la prohibición a Trump de usar Twitter

"Las prohibiciones permanentes deberían ser realmente reservadas para cuentas que son bots, o estafas, cuentas de spam... Creo que no fue correcto vetar a Trump", dijo Musk en una conferencia organizada por el Financial Times.

“Creo que fue un error, porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”, adió el empresario que se convertirá en dueño Twitter tras desembolsar una suma que ronda los 44.000 millones de dólares.

"Yo revertiría la prohibición permanente", manifestó el sudafricano y agregó: "Todavía no soy dueño de Twitter. Así que esto no es como una cosa que vaya a suceder definitivamente, porque ¿qué pasa si no me convierto en dueño?".

La oferta del jefe de Tesla para comprar la red social aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores, pero Musk ya se manifestó en reiteradas ocasiones a favor de una menor moderación del contenido y menos prohibiciones.

"Sin embargo -aclaró- dejamos en claro hace años que las cuentas no se pueden usar para incitar a la violencia".

Elon Musk firmó un acuerdo por 40 mil millones de euros el pasado 25 de abril para adquirir la red social.

Twitter suspendió de forma permanente la cuenta de Donald Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado debido al riesgo que suponían sus comentarios, considerados como una "incitación a la violencia".

En ese momento, Twitter explicó en un comunicado que la plataforma "existe para que el público escuche directamente a los funcionarios electos y a los líderes mundiales".