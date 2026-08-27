Murió Yayoi Kusama, la artista de Japón que llenó el mundo de lunares
La reconocida artista de vanguardia murió a los 97 años en un hospital de Tokio. Sus lunares, calabazas e instalaciones inmersivas la convirtieron en una de las figuras más populares del arte contemporáneo.
El mundo del arte contemporáneo está de luto. Yayoi Kusama, una de las artistas japonesas más reconocidas a nivel internacional, murió a los 97 años. La noticia fue comunicada este jueves por su estudio, que informó que el fallecimiento ocurrió el pasado 14 de agosto en un hospital de Tokio.
En el comunicado oficial no se había detallado inicialmente la causa de la muerte. Posteriormente, la agencia japonesa Jiji Press informó que la artista falleció por fallo multiorgánico. Kusama dejó una obra imposible de confundir. Los lunares, las calabazas, los espejos y la repetición de formas se convirtieron en los elementos centrales de un universo artístico que atravesó la pintura, la escultura, las instalaciones, las performances y la literatura.
Su estudio destacó que la artista “siguió pintando hasta sus últimos días” y que nunca dejó de explorar sus grandes obsesiones artísticas, vinculadas con el amor eterno y el alma inmortal.
Quién fue Yayoi Kusama
Nacida el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, en la prefectura japonesa de Nagano, Kusama comenzó a dibujar desde muy pequeña. Desde aproximadamente los diez años empezó a experimentar con imágenes repetitivas de lunares y redes, motivos que posteriormente se convertirían en una de las principales características de su producción artística.
En 1957 se trasladó a Estados Unidos y se instaló en Nueva York, donde comenzó a relacionarse con la escena artística de vanguardia. Allí desarrolló buena parte de las ideas que posteriormente la convertirían en una figura fundamental del arte contemporáneo. Su carrera atravesó distintas disciplinas y períodos, desde la pintura y las esculturas blandas hasta las instalaciones y las performances.
Los lunares que se convirtieron en su sello
Los lunares fueron mucho más que una elección estética para Kusama. La artista explicó a lo largo de los años que desde su infancia experimentaba visiones y alucinaciones en las que aparecían patrones repetitivos. Esas experiencias terminaron transformándose en materia prima para su obra.
A partir de allí construyó un lenguaje visual basado en la repetición, la acumulación y la sensación de infinito. Los puntos comenzaron a ocupar pinturas, esculturas, habitaciones y enormes instalaciones. Con el tiempo, terminaron convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del arte contemporáneo.
Las famosas “Infinity Mirror Rooms”
Entre sus creaciones más populares se encuentran las “Infinity Mirror Rooms”, instalaciones en las que espejos, luces y objetos repetidos generan la sensación de encontrarse dentro de un espacio prácticamente infinito. Estas obras llevaron el universo de Kusama a museos y exposiciones de todo el mundo y también la transformaron en un fenómeno de masas.
Sus instalaciones se volvieron especialmente populares entre el público que buscaba fotografiarse y compartir la experiencia en redes sociales, lo que ayudó a acercar su obra a nuevas generaciones. La artista también desarrolló una particular obsesión con las calabazas, otro de los motivos que quedaron asociados para siempre con su nombre.
Una artista que alcanzó la fama mundial con el paso de los años
El reconocimiento internacional de Kusama se consolidó después de décadas de trabajo. Sus obras comenzaron a ocupar espacios en algunos de los museos más importantes del mundo y alcanzaron valores millonarios en el mercado del arte.
En 2006 recibió el Praemium Imperiale, uno de los reconocimientos artísticos más importantes de Japón, y también fue distinguida con la Orden de la Cultura japonesa. En 2017 abrió en Tokio el Museo Yayoi Kusama, dedicado exclusivamente a su obra y trayectoria.
Su producción también trascendió el circuito tradicional del arte. Kusama colaboró con importantes marcas internacionales y logró que sus características composiciones de lunares fueran reconocibles incluso entre personas que no seguían habitualmente el arte contemporáneo.
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