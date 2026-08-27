Murió Yayoi Kusama, la artista de Japón que llenó el mundo de lunares

La obra de Yayoi Kusama

Los lunares que se convirtieron en su sello

Los lunares fueron mucho más que una elección estética para Kusama. La artista explicó a lo largo de los años que desde su infancia experimentaba visiones y alucinaciones en las que aparecían patrones repetitivos. Esas experiencias terminaron transformándose en materia prima para su obra.

A partir de allí construyó un lenguaje visual basado en la repetición, la acumulación y la sensación de infinito. Los puntos comenzaron a ocupar pinturas, esculturas, habitaciones y enormes instalaciones. Con el tiempo, terminaron convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del arte contemporáneo.

Las famosas “Infinity Mirror Rooms”

Entre sus creaciones más populares se encuentran las “Infinity Mirror Rooms”, instalaciones en las que espejos, luces y objetos repetidos generan la sensación de encontrarse dentro de un espacio prácticamente infinito. Estas obras llevaron el universo de Kusama a museos y exposiciones de todo el mundo y también la transformaron en un fenómeno de masas.

Sus instalaciones se volvieron especialmente populares entre el público que buscaba fotografiarse y compartir la experiencia en redes sociales, lo que ayudó a acercar su obra a nuevas generaciones. La artista también desarrolló una particular obsesión con las calabazas, otro de los motivos que quedaron asociados para siempre con su nombre.

Una artista que alcanzó la fama mundial con el paso de los años

El reconocimiento internacional de Kusama se consolidó después de décadas de trabajo. Sus obras comenzaron a ocupar espacios en algunos de los museos más importantes del mundo y alcanzaron valores millonarios en el mercado del arte.

En 2006 recibió el Praemium Imperiale, uno de los reconocimientos artísticos más importantes de Japón, y también fue distinguida con la Orden de la Cultura japonesa. En 2017 abrió en Tokio el Museo Yayoi Kusama, dedicado exclusivamente a su obra y trayectoria.

Su producción también trascendió el circuito tradicional del arte. Kusama colaboró con importantes marcas internacionales y logró que sus características composiciones de lunares fueran reconocibles incluso entre personas que no seguían habitualmente el arte contemporáneo.