A qué hora es el eclipse lunar del viernes 28 de agosto
Tras las fuertes tormentas, el cielo del AMBA se prepara para un impactante eclipse lunar. Conocé los horarios y cómo estará el clima para observarlo.
Luego de la sorpresiva e intensa tormenta de Santa Rosa que afectó a toda la región del AMBA durante la madrugada de este jueves, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar gradualmente. Esto representa una excelente noticia para quienes esperan disfrutar del espectacular eclipse lunar parcial en Argentina.
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Horarios detallados para ver el eclipse lunar
El fenómeno astronómico se desarrollará a lo largo de la noche y madrugada, y podrá observarse a simple vista sin requerir ningún tipo de protección ocular especial:
- Fase penumbral: El evento iniciará alrededor de las 22:24 horas del jueves.
- Fase parcial: El comienzo de esta etapa está previsto para las 23:34 horas.
- Punto máximo: El mejor momento para observar la Luna llegará a la 1:13 de la madrugada del viernes 28 de agosto. En ese instante clave, aproximadamente el 93 % del diámetro lunar quedará dentro de la umbra terrestre, adquiriendo posibles tonalidades anaranjadas o rojizas.
- Finalización: La fase parcial concluirá a las 2:52 horas, mientras que el eclipse completo terminará de forma definitiva cerca de las 4:02 horas.
El pronóstico en Buenos Aires durante el eclipse lunar
Desde el punto de vista meteorológico, el momento de mayor cobertura encontrará a la ciudad de Buenos Aires con un clima moderadamente frío, con una temperatura cercana a los 11 °C.
A pesar de que el pronóstico indica un cielo con nubosidad parcial estimada de entre un 40 % y un 60 %, no se prevén lluvias para la madrugada. Afortunadamente, la constante presencia de claros entre las nubes permitirá visualizar una buena porción del evento en la capital y sus alrededores sin que quede totalmente oculto.
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