Increíble: una ucraniana hizo historia al batir el récord mundial de apnea sin aletas
Kateryna Sadurska alcanzó 86 metros en Dominica durante la Competición Elemento Azul 2025 y consolidó un dominio absoluto en una disciplina considerada extrema.
Kateryna Sadurska ratificó su condición de figura central de la apnea mundial luego de establecer un nuevo récord en la modalidad de Peso Constante Sin Aletas (CNF). La deportista ucraniana alcanzó los 86 metros de profundidad en Dominica, durante la Competición Elemento Azul 2025, y extendió así una racha que la ubica como una de las atletas más disruptivas y exitosas de los últimos años.
La inmersión, realizada en tres minutos y treinta y dos segundos, superó por dos metros su propia marca previa, demostrando un nivel de progresión que impresiona incluso dentro del circuito profesional. La disciplina CNF es conocida como una de las más exigentes, ya que los deportistas descienden sin asistencia de aletas ni equipamiento adicional.
Sadurska explicó tras su descenso: “Me sumergí hasta 86 metros sin equipo adicional, conteniendo la respiración. Esta disciplina se considera la más difícil, así que no fue una inmersión fácil, pero valió totalmente la pena”. La atleta efectuó diez brazadas iniciales antes de entrar en caída libre, y ya en el ascenso necesitó realizar treinta y una, todas dentro de una misma respiración, un esfuerzo físico y mental que requiere una preparación extraordinaria.
La apneísta viene construyendo un camino lleno de hitos. Desde julio de 2023, cuando comenzó a establecer récords sucesivos, Sadurska logró mejorar marcas en torneos AIDA, CMAS y certámenes internacionales celebrados en Honduras, Grecia y otra vez Dominica. Entre los ascensos más destacados figuran los 74, 76 y 77 metros alcanzados en el Vertical Azul 2023; los 78 metros logrados en Honduras; y los 80, 82 y 84 metros registrados entre 2024 y principios de 2025.
La progresión, constante y sostenida, no solo demostró su talento sino también su capacidad para enfrentar profundidades que antes parecían inalcanzables. La inmersión más reciente no solo amplía su lista de logros -que ya suma ocho récords mundiales- sino que refuerza su influencia en un deporte en pleno crecimiento.
Su desempeño viene inspirando a competidores jóvenes y también contribuye a visibilizar un circuito que combina técnica, control físico y una notable fortaleza psicológica. Para Sadurska, cada nuevo récord es un paso más en un camino que ella misma viene redefiniendo, con un dominio que hoy la posiciona como la máxima referencia femenina de la apnea sin aletas.
