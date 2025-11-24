Increíble: una ucraniana hizo historia al batir el récord mundial de apnea sin aletas

Sadurska explicó tras su descenso: “Me sumergí hasta 86 metros sin equipo adicional, conteniendo la respiración. Esta disciplina se considera la más difícil, así que no fue una inmersión fácil, pero valió totalmente la pena”. La atleta efectuó diez brazadas iniciales antes de entrar en caída libre, y ya en el ascenso necesitó realizar treinta y una, todas dentro de una misma respiración, un esfuerzo físico y mental que requiere una preparación extraordinaria.