Echaron a Greta Thunberg de Venecia luego de que activistas climáticos tiñeran de verde el Gran Canal
Greta Thunberg encabezó la protesta en Venecia contra el rechazo del gobierno de Giorgia Meloni de adoptar medidas concretas contra el cambio climático.
Luca Zaia, gobernador de la región del Véneto, Italia, expulsó y le prohibió la entrada a Venecia a la joven activista sueca Greta Thunberg durante las próximas 48 horas. Además le impuso una multa de 173 dólares luego de que el grupo Extinction Rebellion (agrupación más conocida por su acrónimo XR) tiñera de verde el Gran Canal como forma de protesta contra el cambio climático.
Otros 35 activistas de XR recibieron la misma pena. XR explicó que utilizaron un tinte inocuo para el medio ambiente para llamar la atención sobre los “efectos masivos del colapso climático”.
La protesta coincidió con la clausura de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, COP30, en Brasil.
XR también desplegó una enorme pancarta en la que se leía “Detengan el Ecocidio” desde el puente de Rialto, y organizó un flash-mob en el que los manifestantes, vestidos de rojo y con velos en la cara, caminaron lentamente entre la multitud de turistas.
Zaia criticó la protesta por considerarla “una falta de respeto hacia la ciudad, su historia y su fragilidad”. Y afirmó: “Es un gesto que puede tener consecuencias para el medio ambiente”.
Algunos turistas, sin embargo, calificaron la protesta de legítima y afirmaron que ponía de manifiesto el fracaso de los líderes mundiales a la hora de abordar eficazmente el cambio climático.
Un portavoz de Extinction Rebellion dijo que se habían producido manifestaciones similares en diez ciudades italianas, incluyendo el teñido de fuentes en Génova y Padua y de ríos en Turín, Bolonia y Tarento.
El grupo criticó al dobierno de Giorgia Meloni por oponerse a la adopción de medidas ambiciosas sobre el clima en la COP30.
Las conversaciones de la ONU sobre el clima parecían estar llegando a su fin tras prolongarse durante horas extraordinarias, con un resultado que probablemente decepcionará a los países y a los defensores de una acción más enérgica para apartar al mundo del carbón, el petróleo y el gas que calientan el planeta.
