Echaron a Greta Thunberg de Venecia luego de que activistas climáticos tiñeran de verde el Gran Canal

FILES-BRITAIN-SWEDEN-CLIMATE-RADIO-THUNBERG_33671328.jpg

Algunos turistas, sin embargo, calificaron la protesta de legítima y afirmaron que ponía de manifiesto el fracaso de los líderes mundiales a la hora de abordar eficazmente el cambio climático.

Un portavoz de Extinction Rebellion dijo que se habían producido manifestaciones similares en diez ciudades italianas, incluyendo el teñido de fuentes en Génova y Padua y de ríos en Turín, Bolonia y Tarento.

El grupo criticó al dobierno de Giorgia Meloni por oponerse a la adopción de medidas ambiciosas sobre el clima en la COP30.

Las conversaciones de la ONU sobre el clima parecían estar llegando a su fin tras prolongarse durante horas extraordinarias, con un resultado que probablemente decepcionará a los países y a los defensores de una acción más enérgica para apartar al mundo del carbón, el petróleo y el gas que calientan el planeta.