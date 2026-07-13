El petróleo se dispara, se prevén caídas en los mercados y la presión sobre la inflación se profundiza

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,87%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,06% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,12%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,10% y el CAC francés acompaña con 0,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,19%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,16%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 2,06%. Mientras, el Nikkei 225 japonés retrocedió 1,76% y el Kospi surcoreano se desplomó 8,95%.

Las acciones de SK Hynix cayeron más del 15% en Seúl este lunes, su mayor descenso en un solo día en casi dos décadas, debido a que los inversores vendieron sus acciones tras la vertiginosa subida que siguió a su debut en el Nasdaq la semana pasada.

Las acciones de la compañía, que cotizan en Estados Unidos, caen un 9,2% hasta los 152,50 dólares en las operaciones previas a la apertura del lunes, después de haber subido más del 12% en su debut en el Nasdaq el viernes.