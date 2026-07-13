El petróleo se dispara, se prevén caídas en los mercados y la presión sobre la inflación se profundiza
La nueva escalada en la guerra entre Irán y Estados Unidos impactó de lleno en los precios del petróleo y repercute en la economía global.
Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes, luego de que los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se reanudaran en las últimas horas. Como consecuencia de la nueva escalada alrededor del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo volvieron a dispararse, aunque aún no volvieron a perforar los 80 dólares.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este lunes haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, destruido sistemas de radar en Omán y alcanzado tanques de combustible y depósitos de municiones en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, en respuesta a los ataques estadounidenses.
Por su parte, el ejército estadounidense afirmó haber atacado el domingo los sistemas de defensa aérea iraníes, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones, utilizando aeronaves, buques de guerra y drones.
Frente al aumento de la tensión, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 3,37% hasta 78,54 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 3,42%, hasta los 73,83 dólares el barril.
Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos -el termómetro de la economía global- exhiben leves incrementos en sus tramos más largos.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,87%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,06% a la baja.
En Europa, el Euro Stoxx sube 0,12%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,10% y el CAC francés acompaña con 0,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,19%.
En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,16%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 2,06%. Mientras, el Nikkei 225 japonés retrocedió 1,76% y el Kospi surcoreano se desplomó 8,95%.
Las acciones de SK Hynix cayeron más del 15% en Seúl este lunes, su mayor descenso en un solo día en casi dos décadas, debido a que los inversores vendieron sus acciones tras la vertiginosa subida que siguió a su debut en el Nasdaq la semana pasada.
Las acciones de la compañía, que cotizan en Estados Unidos, caen un 9,2% hasta los 152,50 dólares en las operaciones previas a la apertura del lunes, después de haber subido más del 12% en su debut en el Nasdaq el viernes.
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