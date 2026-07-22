Encuentran muerto a un supuesto captador de víctimas sexuales de Jeffrey Epstein

Por esta razón, la Fiscalía francesa abrió investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país, en los que estaría implicado Siad, como a posibles delitos financieros.

Daniel Siad era objeto de varias investigaciones por violación desde que se desclasificaron los archivos del caso del pederasta.

Daniel Siad negó las violaciones

Este sueco de origen Kabile argelino negó categóricamente todas las acusaciones en su contra, especialmente en entrevistas televisivas.

"Nunca he violado a nadie en mi vida", declaró a BFMTV. "Nunca he tenido una relación con una modelo. Soy un hombre de familia".

Daniel Siad era oficialmente “un cazatalentos de modelos” sueco-francés. Trabajaba para la agencia de modelos “What’s Up Management”. Era fotógrafo de moda, jefe de proyecto para un canal de televisión de moda ruso y consultor financiero, con residencias en Estocolmo y vínculos con París y Barcelona.

Las ex modelos describieron un modus operandi similar. Según sus testimonios, Daniel Siad las contactaba con la excusa de ofrecerles oportunidades profesionales, antes de ponerlas en contacto con Jeffrey Epstein y otros hombres influyentes.

"Daniel Siad solo puede defenderse eficazmente dentro del marco del proceso penal iniciado en su contra", declaró su abogada, Ménya Arab-Tigrine, después de que una de las presuntas víctimas, Ebba Karlsson, fuera interrogada por las autoridades el pasado mes de marzo. "Desea ser escuchado lo antes posible. El derecho a la autodefensa es un principio constitucional que nunca debe olvidarse", insistió.

¿Paro cardíaco?

La fiscalía de Nanterre ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Daniel Siad. Según información de Le Parisien, falleció a causa de un paro cardíaco.

Una víctima de abuso sexual por parte de Jeffrey Epstein testificó que Daniel Siad le había pedido ayuda para encontrar prostitutas, no modelos, para el millonario.

"Quería que conociera chicas para Epstein, que le diera masajes, que me prostituyera", relató durante su interrogatorio policial en 2022. "Me mostraba fotos de chicas, eran marroquíes, y yo tenía que decirle si podrían gustarle a Epstein. Le dije que no, que no le interesarían, porque sabía lo que pasaba entre bastidores. No quería que otra chica sufriera", relató la testigo.

No es el único en el Caso Epstein: Fabrice Aidan, Frédéric Chaslin, Jean-Luc Brunel son Los diversos nombres señalados por la justicia francesa en el caso Epstein en Paris. Brunel se suicidó en la prisión de La Santé en Paris, donde estaba preso bajo acusaciones de violación. Él viababa con Epstein y visitaba con modelos su isla en el Caribe.