Escándalo en el Parlamento de Armenia: diputados oficialistas y opositores terminaron a las piñas
Lo que comenzó como una discusión durante un debate legislativo terminó en empujones, trompadas y la intervención de personal de seguridad.
La tensión política en Armenia escaló este jueves hasta niveles inéditos cuando una sesión de la Asamblea Nacional terminó convertida en una batalla campal entre diputados oficialistas y opositores.
La pelea, que incluyó a la gran mayoría de los legisladores, obligó a interrumpir los debates parlamentarios y requirió la intervención de personal de seguridad; incluso acudió una ambulancia para asistir a uno de los parlamentarios que terminó herido.
El incidente ocurrió durante una sesión destinada a debatir la designación de un integrante de la Cámara de Cuentas, el organismo encargado del control financiero del Estado. Sin embargo, una disputa política ajena al tema central de la jornada desencadenó el enfrentamiento.
Según informaron medios locales y agencias internacionales, el conflicto comenzó cuando el diputado oficialista Tarón Chajoián, integrante del partido gobernante Contrato Cívico, exigió explicaciones a Narek Karapetián, referente de la bancada opositora Armenia Fuerte, por declaraciones realizadas por un familiar durante la campaña electoral celebrada meses atrás.
Lo que inicialmente fue un intercambio verbal rápidamente subió de tono. Karapetián se acercó a la tribuna y la discusión derivó en empujones entre legisladores de ambos espacios. En cuestión de segundos, varios diputados se sumaron al altercado y la escena terminó en un zafarrancho generalizado dentro del recinto.
Las imágenes difundidas en redes sociales y medios armenios muestran momentos de gran tensión, con gritos, forcejeos e incluso el lanzamiento de una silla hacia el sector rival. Pese a que las autoridades legislativas decretaron un receso para intentar controlar la situación, los enfrentamientos continuaron en los pasillos del edificio.
La intervención de guardias de seguridad permitió finalmente separar a los involucrados. Sin embargo, una ambulancia llegó posteriormente al Parlamento para asistir a un legislador opositor que sufrió una hemorragia nasal durante los incidentes.
Después de los hechos, ambas partes intercambiaron acusaciones. Armenia Fuerte responsabilizó al partido gobernante por haber provocado los incidentes y criticó que las autoridades parlamentarias no suspendieran la sesión apenas comenzaron los enfrentamientos.
Mientras tanto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, respaldó a los diputados oficialistas y sostuvo que ningún legislador puede ser agredido dentro de la Asamblea Nacional.
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