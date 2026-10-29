Escándalo en el Parlamento de Armenia: diputados oficialistas y opositores terminaron a las piñas

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios armenios muestran momentos de gran tensión, con gritos, forcejeos e incluso el lanzamiento de una silla hacia el sector rival. Pese a que las autoridades legislativas decretaron un receso para intentar controlar la situación, los enfrentamientos continuaron en los pasillos del edificio.

La intervención de guardias de seguridad permitió finalmente separar a los involucrados. Sin embargo, una ambulancia llegó posteriormente al Parlamento para asistir a un legislador opositor que sufrió una hemorragia nasal durante los incidentes.

Después de los hechos, ambas partes intercambiaron acusaciones. Armenia Fuerte responsabilizó al partido gobernante por haber provocado los incidentes y criticó que las autoridades parlamentarias no suspendieran la sesión apenas comenzaron los enfrentamientos.

Mientras tanto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, respaldó a los diputados oficialistas y sostuvo que ningún legislador puede ser agredido dentro de la Asamblea Nacional.