Confirman la muerte de Agustín Randazzo, el argentino que era buscado tras el choque de trenes en España
Con 51 años, Randazzo residía en Europa desde 2002. Según informaron sus familiares, ocupaba un asiento en el octavo vagón del tren que impactó en Toledo.
En las últimas horas, las autoridades de España confirmaron el fallecimiento de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años cuyo paradero resultaba incierto luego de la colisión entre dos formaciones de trenes registrada en la localidad de Urda, Toledo.
El hombre se trasladaba en el octavo coche de uno de los trenes al momento del impacto y era intensamente buscado por sus allegados desde mediados de semana.
Quién era Agustín Randazzo, el otro argentino que murió en el choque de trenes de España
Randazzo se había radicado en Madrid en 2002, por lo que llevaba más de veinte años establecido en territorio europeo. Este miércoles tenía como destino ir a Sevilla cuando ocurrió la colisión entre el AVE y el Iryo, en algún punto del recorrido entre Urda y Los Yébenes (Toledo).
Ante la falta de novedades tras el siniestro, su hermano Jorge viajó hasta la ciudad toledana con el objetivo de recorrer diversos centros de salud en su búsqueda, gestión que concluyó con la dolorosa confirmación de su deceso.
Con este desenlace, la cifra de víctimas fatales de nacionalidad argentina asciende a dos, sumándose a la pérdida de Ana Martina Conte Grand, una joven de 32 años oriunda de San Juan. En tanto, los equipos de emergencia e investigación en España avanzan en el peritaje técnico para esclarecer los motivos del choque.
Ana Martina Conte Grand, la argentina de 32 años que murió en el choque de trenes en España
Nacida en la provincia de San Juan y radicada en la región española de Andalucía, la joven se encontraba a bordo del tren de alta velocidad siniestrado cuando la formación impactó cerca de la estación de Urda. La confirmación del deceso se produjo a través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería argentina.
Ana Martina viajaba en el coche número 7 junto a su hermano Zacarías. Ambos se habían graduado como licenciados en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y gestionaban de forma conjunta un consultorio profesional que promocionaban a través de redes sociales. Tras la violencia del impacto, su hermano logró sobrevivir al choque y debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Toledo para recibir la correspondiente atención médica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario