El partido de Benjamin Netanyahu fue el más votado pero no logró la mayoría parlamentaria

Bloque oficialista

Likud: 27 escaños

27 escaños Judaísmo Unido de la Torá: 7 escaños

7 escaños Otzma Yehudit: 7 escaños

7 escaños Partido Sionista Religioso: 6 escaños

6 escaños Shas: 6 escaños

Bloque opositor

Yashar: 21 escaños

21 escaños B’Yachad: 12 escaños

12 escaños Demócratas: 8 escaños

8 escaños Yisrael Beytenu: 7 escaños

7 escaños Partidos árabes: 19 escaños

Investigación en curso

Los resultados del recuento oficial de votos se anunciaron en medio de una investigación del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) sobre las sospechas de que entidades extranjeras, entre las que podrían figurar Qatar y Turquía, canalizaron dinero para influir en la participación electoral en el sector árabe.

Según reportan medios locales, el presidente de la Comisión Electoral Central (CEC), el juez Noam Sohlberg, ordenó al jefe del Shin Bet, David Zini, que investigue la presunta financiación extranjera y la injerencia electoral.