El partido de Benjamin Netanyahu fue el más votado pero no logró la mayoría parlamentaria
El oficialista Likud se asegura 53 escaños para la próxima Knesset (parlamento), sin alcanzar los 61 para conseguir mayoría sobre un total de 120.
El recuento final de votos de las elecciones del martes pasado en Israel mostró que el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, Likud, se aseguró 53 escaños en la próxima Knesset (parlamento israelí), pero no le alcanzó para tener mayoría propia.
Según las cifras oficiales del Comité Electoral Central (CEC), publicadas este jueves, el bloque de la oposición ganó 48, mientras que los partidos árabes consiguieron un récord combinado de 19 bancas.
De manera que ninguno de las principales frentes electorales que se disputan el poder en Israel pudo alcanzar los 61 escaños necesarios para tener mayoría propia en una legislatura que cuenta con un total de 120 bancas.
Se trata de un estancamiento político que podría conducir, en última instancia, a otras elecciones, aunque los partidos aún podrían llegar a un acuerdo mediante negociaciones para formar una coalición, ya que, por ley, el presidente Isaac Herzog está obligado a consultar a las facciones de la Knesset antes de decidir quién recibe la tarea de formar gobierno.
Cuántos escaños obtiene cada partido
Según el recuento oficial de votos, se prevé que las bancas del Knesset se repartan de la siguiente manera:
Bloque oficialista
- Likud: 27 escaños
- Judaísmo Unido de la Torá: 7 escaños
- Otzma Yehudit: 7 escaños
- Partido Sionista Religioso: 6 escaños
- Shas: 6 escaños
Bloque opositor
- Yashar: 21 escaños
- B’Yachad: 12 escaños
- Demócratas: 8 escaños
- Yisrael Beytenu: 7 escaños
- Partidos árabes: 19 escaños
Investigación en curso
Los resultados del recuento oficial de votos se anunciaron en medio de una investigación del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) sobre las sospechas de que entidades extranjeras, entre las que podrían figurar Qatar y Turquía, canalizaron dinero para influir en la participación electoral en el sector árabe.
Según reportan medios locales, el presidente de la Comisión Electoral Central (CEC), el juez Noam Sohlberg, ordenó al jefe del Shin Bet, David Zini, que investigue la presunta financiación extranjera y la injerencia electoral.
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