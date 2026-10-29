Donald Trump afirmó que el resultado de la elección en Brasil "fue una desgracia"

Desestiman investigar la fuga de Bolsonaro a través de Misiones

Como se sabe, menos de 48 horas después de haber perdido el balotaje, junto a su familia Flávio Bolsonaro atravesó subrepticiamente la frontera argentina y subió a un avión privado que lo esperaba en la provincia de Misiones para volar a los Estados Unidos con escala en Ecuador.

Ello motivó una denuncia ante la Justicia misionera que la Fiscalía de Puerto Iguazú resolvió archivar, tras constatar que no se detectaron irregularidades en los controles fronterizos y confirmar que el excandidato presidencial brasileño había ingresado y salido del territorio argentino de manera “regular”.