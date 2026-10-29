Donald Trump afirmó que el resultado de la elección en Brasil "fue una desgracia"
También dijo que “seguí las elecciones” en Brasil sobre las cuales “no tomé partido”, y anticipó que próximamente hablará con Lula da Silva.
Donald Trump, protector de Flávio Bolsonaro y de su hermano Eduardo (ambos fugitivos de la Justicia brasileña), dijo este jueves que hablará con su par de Brasil, Luiz Lula da Silva, aunque volvió a cuestionar las elecciones del domingo en el gigante sudamericano.
“Hablaré con él”, señaló en conferencia de prensa el presidente de los Estados Unidos, agregando que “seguí las elecciones” en Brasil sobre las cuales “no tomé partido”. Sin embargo, añadió que “vi lo que pasaba en Brasil y fue una desgracia”.
Consultado sobre quién era, para él, el ganador legítimo del balotaje del domingo pasado, Trump respondió: “No quiero hacer comentarios al respecto por ahora”, pero consideró que “las elecciones fueron una gran vergüenza para el pueblo brasileño”.
“Seguí el proceso electoral. No tomé partido; dejé que las cosas siguieran su curso. El presidente, el presidente actual, me pidió que no tomara partido y no lo hice”, dijo Trump, luego de que el lunes pasado, tras conocerse el resultado definitivo del balotaje, había calificado las elecciones como “fraudulentas”.
Horas más tarde, cuando Flávio Bolsonaro ya estaba en suelo estadounidense bajo su protección, dijo que al excandidato autoproclamado “líder legítimo de Brasil” se lo había tratado “de manera muy injusta” en su país de origen, del cual se fugó con presunta complicidad de autoridades argentinas.
Desestiman investigar la fuga de Bolsonaro a través de Misiones
Como se sabe, menos de 48 horas después de haber perdido el balotaje, junto a su familia Flávio Bolsonaro atravesó subrepticiamente la frontera argentina y subió a un avión privado que lo esperaba en la provincia de Misiones para volar a los Estados Unidos con escala en Ecuador.
Ello motivó una denuncia ante la Justicia misionera que la Fiscalía de Puerto Iguazú resolvió archivar, tras constatar que no se detectaron irregularidades en los controles fronterizos y confirmar que el excandidato presidencial brasileño había ingresado y salido del territorio argentino de manera “regular”.
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