Escándalo en Uruguay: un conductor terminó a las piñas con un sindicalista en pleno streaming

Horas después, el propio Galeano confirmó la desvinculación de De Vargas de Undertake Media. “Lo que pasó no estuvo bien, no aportó nada. Fue un bochorno y Humberto lo reconoció”, explicó, asegurando que el límite estaba marcado y que la decisión era definitiva.

El episodio generó un fuerte revuelo en Uruguay, donde De Vargas es una figura conocida de la televisión desde hace décadas. Su salida de la señal dejó en evidencia el delicado clima que atraviesan los medios digitales, donde la espontaneidad muchas veces se mezcla con enfrentamientos que cruzan la línea del respeto.